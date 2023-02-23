Ник Кириос: «Таких, как я, сейчас мало. И если тур постит что-то в соцсетях, то там всегда я или Надаль, или Джокович, больше никого»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал репутацию плохого парня.

«Теннисные правила такие тупые. Я постоянно спорю с судьями, меня штрафуют, я в этом плане лидер.

В теннисе зажимают яркие характеры. У меня ощущение, что я не делаю ничего безумного. По сравнению с другими видами спорта это вообще ничто. Но в теннисе я не могу слишком рисковать, потому что меня просто отстранят, а мне нужно играть.

Таких, как я, сейчас мало. И если тур постит что-то в соцсетях, то там всегда я или Надаль, или Джокович, больше никого. Мне все время говорят: «Так нельзя», – а потом используют мое имя, чтобы привлекать болельщиков».

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5 комментариев

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cosset
Раньше когда Кириос был залетным пареньком на крупном турнире, где наводил шороха и чудачил, он мне нравился и веселил. Но теперь он присвоил себе звание топ-теннисиста и недооцененного гения, продолжая регулярно переходить все границы приличий и творить непотребства на корте и вне, выдавая эту дичь за свою индивидуальность, и попрекая всех вокруг в якобы неспособности разглядеть это. Абзац, конечно( Нытик и говнюк оказался.
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artful-fable-life
МММ, Бублик тоже в этих ж трендах))
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-1
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Golos Razuma
Ну проблема в том, что Надаль и Новак там потому что результат показывают. А Ник просто потому что дичь выделывает всякую.
+4
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+3
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From Moscow City
На корт-то когда, трепло?)
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Доминик
ЧСВ у Киргиза конечно зашкаливает. Для игрока, который никогда не был в топ-10 и не выиграл ни одного мастерса (про шлемы и речи нет), как-то совсем смешно 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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-2
+7
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