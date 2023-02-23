Ник Кириос: «Таких, как я, сейчас мало. И если тур постит что-то в соцсетях, то там всегда я или Надаль, или Джокович, больше никого»

прокомментировал репутацию плохого парня.

«Теннисные правила такие тупые. Я постоянно спорю с судьями, меня штрафуют, я в этом плане лидер.

В теннисе зажимают яркие характеры. У меня ощущение, что я не делаю ничего безумного. По сравнению с другими видами спорта это вообще ничто. Но в теннисе я не могу слишком рисковать, потому что меня просто отстранят, а мне нужно играть.

Таких, как я, сейчас мало. И если тур постит что-то в соцсетях, то там всегда я или , или , больше никого. Мне все время говорят: «Так нельзя», – а потом используют мое имя, чтобы привлекать болельщиков».

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