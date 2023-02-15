Буэнос-Айрес (ATP). 2-й круг. Карбаллес Баэна играет с Этчеверри, Алькарас встретится с Дьере

Карлос Алькарас проведет в Буэнос-Айресе первый официальный матч в 2023-м. Он сыграет с Ласло Дьере.

Cетка турнира здесь.

Argentina Open

Буэнос-Айрес, Аргентина

13 – 19 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг