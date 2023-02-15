Буэнос-Айрес (ATP). 2-й круг. Карбаллес Баэна играет с Этчеверри, Алькарас встретится с Дьере

Теги результаты ATP Argentina Open Теннис

Карлос Алькарас проведет в Буэнос-Айресе первый официальный матч в 2023-м. Он сыграет с Ласло Дьере.

Cетка турнира здесь.

Argentina Open

Буэнос-Айрес, Аргентина

13 – 19 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
2:3
Дата проведения
15 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Факундо Диас Акоста (Аргентина) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
15 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Камило Уго Карабелли (Аргентина) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
16 февраля, 00.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
16 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Педро Качин (Аргентина) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Дата проведения
16 февраля, 03.00
Онлайн матча

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