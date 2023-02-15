Буэнос-Айрес (ATP). 2-й круг. Карбаллес Баэна играет с Этчеверри, Алькарас встретится с Дьере
Карлос Алькарас проведет в Буэнос-Айресе первый официальный матч в 2023-м. Он сыграет с Ласло Дьере.
Cетка турнира здесь.
Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
13 – 19 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 15 февраля, 19.30
- Дата проведения
- 15 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 00.30
- Дата проведения
- 16 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00
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