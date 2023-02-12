Алькарас о новых целях: «Думаю, я могу прибавить во всем. Рафа, Роджер и Джокович в молодости были очень сильны, но со временем стали только лучше»

Теги ATP Argentina Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от возвращения в тур в Буэнос-Айресе. В Аргентине он проведет первый турнир после травмы бедра. Из-за нее он пропустил Australian Open.

«Это будет мой первый турнир с тех пор, как я получил травму [мышц живота] в Париже. Прошло четыре месяца, но я всегда приезжаю на турнир с мыслями о победе, с желанием взять титул, даже если это будет тяжело после такого долгого периода без соревнований.

Прошлый год был очень хорошим. Я очень быстро исполнил свою мечту, достиг цели. Практически за год. И максимально естественно это принял. После того, как я стал №1, пришлось ставить новые долгосрочные цели, чтобы и дальше получать удовольствие, совершенствоваться. Я еще очень молод и должен многое улучшить, хоть и уже был №1. Нужно продолжать тренироваться и идти дальше.

Думаю, я могу прибавить во всем: в игре, физической форме и психологии. И мы с командой будем постепенно делать эти маленькие шаги. Рафа, Роджер и Джокович в молодости были очень сильны, но со временем стали только лучше.

Уверен, мне необходимо продолжать совершенствоваться. Я, скажем так, застал себя врасплох, реализовав мечту. Теперь привык к новой реальности, и у меня есть цель. Я знаю, чего хочу добиться, кем хочу стать, а это самое главное».

Карлос Алькарас – новый гигант мужского тенниса. Рассказываем, откуда он взялся

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3 комментария

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Korendos
Рафа и Роджер уже не те, а Джокович ещё не тот.
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Радость Ди Мария
Посмотрим как Карлито будет очки защищать в этом году... Банально, но стать на время новым царём горы легче, чем долго удерживать вершину. Как Императора не прессовали - он с трудом, но вернул себе намбаванство и скоро будет рекорд всех времён и народов). Я не вижу долгосрочного превосходства испанца над Зверокисой, Медведом и Цыпой. Жизнь покажет, но сильно удивлюсь если Карась их стабильно рвать будет - у них физ.данные для харда круче. А он всего 183 см (для глинозёма норм) - для современного тенниса маловато. Оптимальным считаю 190-192 см.
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mamapapaya
У нас новый Зверев образовывается …
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