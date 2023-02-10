Монпелье (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Сонего, Руне встретится с Баррере

Янник Синнер сыграет с Лоренцо Сонего в четвертьфинале в Монпелье. Хольгер Руне встретится с Грегуаром Баррере.

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Open Sud de France

Монпелье, Франция

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал