Монпелье (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Сонего, Руне встретится с Баррере
Янник Синнер сыграет с Лоренцо Сонего в четвертьфинале в Монпелье. Хольгер Руне встретится с Грегуаром Баррере.
Cетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
6 – 12 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 10 февраля, 16.30
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 10 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.30
Комментарии