Монпелье (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Сонего, Руне встретится с Баррере

Теги результаты ATP Open Sud de France Теннис

Янник Синнер сыграет с Лоренцо Сонего в четвертьфинале в Монпелье. Хольгер Руне встретится с Грегуаром Баррере.

Cетка турнира здесь.

Open Sud de France

Монпелье, Франция

6 – 12 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Кентен Алис (Франция) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
10 февраля, 16.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
10 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
10 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Максим Кресси (США)
Дата проведения
10 февраля, 22.30
Онлайн матча

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