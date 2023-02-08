18-летний Фис обыграл Баутиста-Агута и впервые вышел в четвертьфинал ATP

Теги Ришар Гаске ATP Роберто Баутиста-Агут Борна Чорич Артур Фис Теннис

163-я ракетка мира Артур Фис обыграл №24 Роберто Баутиста-Агута во втором круге в Монпелье – 6:3, 6:4.

18-летний француз второй раз в карьере участвует в турнире ATP. В Монпелье он одержал первые победы на этом уровне.

Также на этом турнире он впервые встретился с соперниками из топ-50. Напомним, в первом круге он прошел №45 Ришара Гаске.

Баутиста-Агута не проигрывал соперникам из-за пределов топ-150 с прошлого августа, когда в Цинциннати уступил будущему чемпиону Борне Чоричу.

Фис теперь поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Кентеном Алисом.

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2 комментария

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генгбенг
Изе. Завтра против Касаткиной ходите. Это пассажир конкретный ,почевающий на лаврах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vodolei
Талантище
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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