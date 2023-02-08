18-летний Фис обыграл Баутиста-Агута и впервые вышел в четвертьфинал ATP

163-я ракетка мира Артур Фис обыграл №24 во втором круге в Монпелье – 6:3, 6:4.

18-летний француз второй раз в карьере участвует в турнире . В Монпелье он одержал первые победы на этом уровне.

Также на этом турнире он впервые встретился с соперниками из топ-50. Напомним, в первом круге он прошел №45 .

Баутиста-Агута не проигрывал соперникам из-за пределов топ-150 с прошлого августа, когда в Цинциннати уступил будущему чемпиону .

Фис теперь поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Кентеном Алисом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе