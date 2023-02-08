18-летний Фис обыграл Баутиста-Агута и впервые вышел в четвертьфинал ATP
163-я ракетка мира Артур Фис обыграл №24 Роберто Баутиста-Агута во втором круге в Монпелье – 6:3, 6:4.
18-летний француз второй раз в карьере участвует в турнире ATP. В Монпелье он одержал первые победы на этом уровне.
Также на этом турнире он впервые встретился с соперниками из топ-50. Напомним, в первом круге он прошел №45 Ришара Гаске.
Баутиста-Агута не проигрывал соперникам из-за пределов топ-150 с прошлого августа, когда в Цинциннати уступил будущему чемпиону Борне Чоричу.
Фис теперь поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Кентеном Алисом.
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