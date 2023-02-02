Джокович провел 36% карьеры на первой строчке рейтинга

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги Пит Сампрас ATP статистика Теннис

Новак Джокович проводит рекордную 374-ю неделю на первой строчке рейтинга. Серб начал профессиональную карьеру в 2003-м и провел 35,7% в качестве №1.

Для сравнения, Рафаэль Надаль был лидером рейтинга 18,1% карьеры, Роджер Федерер – 24,5%, а Пит Сампрас – 35%.

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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17 комментариев

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Юрий Шептухин
Ответ as009595@icloud.com
По факту это голая статистика, а так если смотреть на игру, лучшее что есть в теннисе это игра Рафы на грунте и результаты и содержание, игра Роджера тоже была гениальной, а Новак просто как универсальный робот, одержимый как Роналду, от футбола, а но нет гениальности Месси
Силовой теннис Рафы назвать гениальным и красивым ( в сравнении с Новаком и Роджером) особенно на харде и траве может только явный фанат, как раз у Рафы однообразный стиль, а Новак даже на 36 году прокачал форхенд и подачу и в первой десятке в более умный и атакующий теннис в данный момент точно не кто не играет.
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Великий Алонсо
Ответ as009595@icloud.com
Так ты же ставишь Алонсо в один ряд с Шуми и выше Льюиса, по достижениям всех времен едва в десятку входит, твой двухкратный всего лишь, по числу вторых мест), наверное первый
Какой адекватный человек будет сравнивать теннис с техническим видом спорта, где на 90% твои успехи определяет скорость болида 🤦‍♂️🤦‍♂️🖕
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Serge Vendino
Ответ Великий Алонсо
И снова впереди Надаля и Федерера, больше не смейте даже ставить их в один рядом с Джоковичем, тут можно лишь сравнивать Рафу и Роджера между собой, а Джокович по всем показателям их превзошёл.
По ТБШ, по крайней мере, пока Рафу не превзошёл
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Ночная Фурия
Ответ LONDON-TOWN
Процент Борга решили умолчать, есть подозрение, что он выше, чем у всех теннисистов из этой новости.
Штош... Мне не в лом.
Борг начал профессиональную карьеру в 1973 году, закончил - в январе 1983го (попытку возвращения в 93-м не считаем, да?)
Далее простые арифметические действия:
9 лет по 52 недели - 468 недель.
Из них первым в рейтинге Бьорн Борг был 109 недель.
Итого - 23,29%
Это больше Рафы, но меньше Роджера.
Ниблагодарити!
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as009595@icloud.com
Ответ Евгений Фабиянчук
Забавно вамосята притихли после 29 января. Если и до этого их 22>21 вполне перекрывался другими достижениями Новака, то сейчас при равенстве тбш гандикап в 2 Мастерса и 6 Итоговых за милу душу кроет одну несчастную олимпиаду, и, кажется, даже до НИХ это дошло)
По факту это голая статистика, а так если смотреть на игру, лучшее что есть в теннисе это игра Рафы на грунте и результаты и содержание, игра Роджера тоже была гениальной, а Новак просто как универсальный робот, одержимый как Роналду, от футбола, а но нет гениальности Месси
+2
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-7
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as009595@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
И снова впереди Надаля и Федерера, больше не смейте даже ставить их в один рядом с Джоковичем, тут можно лишь сравнивать Рафу и Роджера между собой, а Джокович по всем показателям их превзошёл.
Так ты же ставишь Алонсо в один ряд с Шуми и выше Льюиса, по достижениям всех времен едва в десятку входит, твой двухкратный всего лишь, по числу вторых мест), наверное первый
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Alex Morhan
Ответ LONDON-TOWN
Процент Борга решили умолчать, есть подозрение, что он выше, чем у всех теннисистов из этой новости.
Длина карьеры играет огромную роль, если считать проценты от неё
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Dm ycontact
Поздравляю Новака с величественной победой, он вновь вернул свое величие, отобранное у него несправедливо. Здоровья Новаку.
Бог ему в помощь !
+5
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+5
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LONDON-TOWN
Процент Борга решили умолчать, есть подозрение, что он выше, чем у всех теннисистов из этой новости.
+1
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0
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Helga Kl
Ответ Ночная Фурия
Нет, вы как хотите, но Джокович - величайший!!! При прочих равных (а этих прочих - ОДИН показатель) - все остальные параметры с подавляющим преимуществом за Новаком. Айде, Новак! Ждем 400 недель!
Мы так и хотим! ❤
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+5
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Nuraly Amirov
Легенда!
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Dm ycontact
Очень субъективная статья. Для сравнения, должны были написать Сампрас на втором месте 35%, на третьем если.Федерер 24% или Лендл, (не знаю сколько получится), а потом уж Рафу со своим 18%, но Лендл однозначно будет вперед Рафы.
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+3
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Ночная Фурия
Нет, вы как хотите, но Джокович - величайший!!!
При прочих равных (а этих прочих - ОДИН показатель) - все остальные параметры с подавляющим преимуществом за Новаком.
Айде, Новак! Ждем 400 недель!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Фабиянчук
Забавно вамосята притихли после 29 января. Если и до этого их 22>21 вполне перекрывался другими достижениями Новака, то сейчас при равенстве тбш гандикап в 2 Мастерса и 6 Итоговых за милу душу кроет одну несчастную олимпиаду, и, кажется, даже до НИХ это дошло)
+11
-3
+8
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Евгений Фабиянчук
Величайший теннисист в истории, будем объективны
+13
-4
+9
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dedpihto59
GOAT 👍‼️
+11
-1
+10
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Великий Алонсо
И снова впереди Надаля и Федерера, больше не смейте даже ставить их в один рядом с Джоковичем, тут можно лишь сравнивать Рафу и Роджера между собой, а Джокович по всем показателям их превзошёл.
+21
-7
+14
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