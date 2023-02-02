Джокович провел 36% карьеры на первой строчке рейтинга

проводит рекордную 374-ю неделю на первой строчке рейтинга. Серб начал профессиональную карьеру в 2003-м и провел 35,7% в качестве №1.

Для сравнения, был лидером рейтинга 18,1% карьеры, – 24,5%, а – 35%.

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