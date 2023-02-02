Джокович провел 36% карьеры на первой строчке рейтинга
Новак Джокович проводит рекордную 374-ю неделю на первой строчке рейтинга. Серб начал профессиональную карьеру в 2003-м и провел 35,7% в качестве №1.
Для сравнения, Рафаэль Надаль был лидером рейтинга 18,1% карьеры, Роджер Федерер – 24,5%, а Пит Сампрас – 35%.
Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?
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Борг начал профессиональную карьеру в 1973 году, закончил - в январе 1983го (попытку возвращения в 93-м не считаем, да?)
Далее простые арифметические действия:
9 лет по 52 недели - 468 недель.
Из них первым в рейтинге Бьорн Борг был 109 недель.
Итого - 23,29%
Это больше Рафы, но меньше Роджера.
Ниблагодарити!
Бог ему в помощь !
При прочих равных (а этих прочих - ОДИН показатель) - все остальные параметры с подавляющим преимуществом за Новаком.
Айде, Новак! Ждем 400 недель!