Шелтон подал больше всех эйсов на Australian Open, Хачанов – в топ-3, у женщины лидеры – Рыбакина и Соболенко

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Четвертьфиналист Бен Шелтон и финалистка Елена Рыбакина стали лидерами по количеству эйсов, выполненных на Australian Open.

В мужской сетке больше всего подач навылет сделали:

  1. Шелтон – 85;
  2. Стефанос Циципас – 84;
  3. Карен Хачанов – 83;
  4. Хуберт Хуркач – 68;
  5. Томми Пол – 67.

В женской сетке:

  1. Рыбакина – 54;
  2. Арина Соболенко – 46;
  3. Каролина Плишкова – 31;
  4. Каролин Гарсия – 25;
  5. Донна Векич – 24.

Самые быстрые подачи выполнили Шелтон и Кори Гауфф, выбывшая в четвертом круге.

В мужской сетке лидерами стали:

  1. Шелтон – 228 км/ч;
  2. Фрэнсис Тиафу – 226 км/ч;
  3. Александр Бублик – 224 км/ч;
  4. Григор Димитров – 223 км/ч;
  5. Хуркач – 223 км/ч.

В женской сетке:

  1. Гауфф – 195 км/ч;
  2. Рыбакина – 195 км/ч;
  3. Людмила Самсонова – 193 км/ч;
  4. Соболенко – 193 км/ч;
  5. Даяна Ястремская – 190 км/ч;
  6. Анна Бондар – 190 км/ч;
  7. Элиза Мертенс – 190 км/ч;
  8. Камила Джорджи – 190 км/ч;
  9. Плишкова – 190 км/ч.

В случае с одинаковым результатом выше стоит игрок, у которого меньше матчей на турнире.

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2 комментария

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Liza Veselova
Шелтон для меня стал любимчиком этого АО. Игру ищет свою, но парень кайфует от тенниса, что очень приятно смотреть. Ну и милаха))
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Groove
Тю, старина Джонни Изнер в свои годы столько за один матч делал.
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