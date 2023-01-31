Шелтон подал больше всех эйсов на Australian Open, Хачанов – в топ-3, у женщины лидеры – Рыбакина и Соболенко
Четвертьфиналист Бен Шелтон и финалистка Елена Рыбакина стали лидерами по количеству эйсов, выполненных на Australian Open.
В мужской сетке больше всего подач навылет сделали:
- Шелтон – 85;
- Стефанос Циципас – 84;
- Карен Хачанов – 83;
- Хуберт Хуркач – 68;
- Томми Пол – 67.
В женской сетке:
- Рыбакина – 54;
- Арина Соболенко – 46;
- Каролина Плишкова – 31;
- Каролин Гарсия – 25;
- Донна Векич – 24.
Самые быстрые подачи выполнили Шелтон и Кори Гауфф, выбывшая в четвертом круге.
В мужской сетке лидерами стали:
- Шелтон – 228 км/ч;
- Фрэнсис Тиафу – 226 км/ч;
- Александр Бублик – 224 км/ч;
- Григор Димитров – 223 км/ч;
- Хуркач – 223 км/ч.
В женской сетке:
- Гауфф – 195 км/ч;
- Рыбакина – 195 км/ч;
- Людмила Самсонова – 193 км/ч;
- Соболенко – 193 км/ч;
- Даяна Ястремская – 190 км/ч;
- Анна Бондар – 190 км/ч;
- Элиза Мертенс – 190 км/ч;
- Камила Джорджи – 190 км/ч;
- Плишкова – 190 км/ч.
В случае с одинаковым результатом выше стоит игрок, у которого меньше матчей на турнире.
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