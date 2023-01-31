Шелтон подал больше всех эйсов на Australian Open, Хачанов – в топ-3, у женщины лидеры – Рыбакина и Соболенко

Четвертьфиналист Бен Шелтон и финалистка стали лидерами по количеству эйсов, выполненных на .

В мужской сетке больше всего подач навылет сделали:

Шелтон – 85; – 84; – 83; – 68; – 67.

В женской сетке:

Рыбакина – 54; – 46; – 31; – 25; – 24.

Самые быстрые подачи выполнили Шелтон и , выбывшая в четвертом круге.

В мужской сетке лидерами стали:

Шелтон – 228 км/ч; – 226 км/ч; – 224 км/ч; – 223 км/ч; Хуркач – 223 км/ч.

В женской сетке:

Гауфф – 195 км/ч; Рыбакина – 195 км/ч; – 193 км/ч; Соболенко – 193 км/ч; – 190 км/ч; Анна Бондар – 190 км/ч; – 190 км/ч; – 190 км/ч; Плишкова – 190 км/ч.

В случае с одинаковым результатом выше стоит игрок, у которого меньше матчей на турнире.

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