Australian Open: Марсель Гранольерс/Орасио Себальос — Ринки Хиджиката/Джейсон Кублер прямая трансляция матча 26.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 26 января в мужском парном разряде встретятся аргентино-испанский дуэт Марсель Гранольерс и Орасио Себальос против хозяев корта Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера. Матч начнется не ранее 06:30 по московскому времени.

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Соперники будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вот ведь как порой бывает в парном теннисе. Одна пара долгое время выступает вместе, достигает определенных успехов, но вылетает из турнира, а другая только-только объединяется и доходит до полуфинала. Все фавориты парного мужского турнира на Australian Open уже упаковали свои чемоданы и уехали. И теперь восьмая сеяная пара турнира Марсель Гранольерс и Орасио Себальос имеют хорошие шансы впервые выиграть турнир Большого шлема. В предыдущих раундах они все время побеждали менее рейтинговых игроков, чего уж говорить об австралийцах. Да и в целом из всех полуфинальных пар аргентинец и испанец котируются выше.

Однако не стоит раньше времени списывать со счетов Ринки Хиджикату и Джейсона Кублера. Так порой случается, что откуда ни возьмись на корте между игроками возникает такая химия, что они обыгрывают всех подряд. Ринки и Джейсон в четвертьфинале прошли опытнейших голландца Уэсли Коольхофа и британца Нила Скупски, которые были посеяны под первым номером. Теперь австралийцам нет смысла бояться какого-то другого дуэта. Пусть в парном разряде ни Хиджиката, ни Кублер не выигрывали абсолютно ничего, но при поддержке австралийской публики у них есть шанс выйти в финал, а там и войти в историю.

Ранее пары между собой на турнирах не пересекались. Каким бы интригующим не было выступление хозяев корта букмекеры отдают предпочтение более опытному дуэту. Winline предлагает на победу аргентино-испанской пары коэффициент 1,26, выигрыш австралийцев оценивается коэффициентом 3,90.

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