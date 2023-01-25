Федерер в 2021-м позировал для инсталляции швейцарского художника. Его участие держали в тайне, чтобы избежать ажиотажа вокруг процесса

20-кратный чемпион «Больших шлемов» в 2021 году позировал для инсталляции «Люди-облака» швейцарского художника Уго Рондиноне.

Она состоит из семи фигур – расписанных облаками тел в натуральную величину. Для создания трехмерной модели Федереру пришлось несколько часов висеть на тросах. Кроме того, его лицо покрывали силиконом для снятия слепка.

Участие Федерера держалось в тайне, чтобы избежать излишнего внимания к процессу. О ходе работы рассказывается документальном фильме «Портрет чемпиона», который вышел на этой неделе (на фото).

«Люди-облака» была представлена на Венецианской биеннале-2022. Эта инсталляция – часть трилогии Рондиноне «гори свети лети».

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