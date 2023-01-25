Федерер в 2021-м позировал для инсталляции швейцарского художника. Его участие держали в тайне, чтобы избежать ажиотажа вокруг процесса

Теги Роджер Федерер ATP Теннис

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер в 2021 году позировал для инсталляции «Люди-облака» швейцарского художника Уго Рондиноне.

Она состоит из семи фигур – расписанных облаками тел в натуральную величину. Для создания трехмерной модели Федереру пришлось несколько часов висеть на тросах. Кроме того, его лицо покрывали силиконом для снятия слепка.

Участие Федерера держалось в тайне, чтобы избежать излишнего внимания к процессу. О ходе работы рассказывается документальном фильме «Портрет чемпиона», который вышел на этой неделе (на фото).

«Люди-облака» была представлена на Венецианской биеннале-2022. Эта инсталляция – часть трилогии Рондиноне «гори свети лети».

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13 комментариев

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Korendos
С одной стороны, на первый взгляд, ничего особенного. Но с другой...
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Lola Lola
Ответ dedpihto59
Жутковатое зрелище!
согласна-тошнит
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teterechka
Ответ TennisForever
Если Микеланджело жил бы в эпоху Роджера,он и не такое придумал бы☺️ Маэстро,наслаждайся обычной жизнью🙌
Во имя искусства Роджер способен на многое :-)
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dedpihto59
Жутковатое зрелище!
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Verdo
этот во всем готов изваляется, лишь бы в таблойды попасть
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cosset
неожиданный экспириенс у Роджера)
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batterbin
Ответ EgorHroMov
Девушки бальзаковского возраста ( почти все фанатки Федерера ) уже трусишки сменили ?
Уточни у жены на всякий случай)
+6
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EgorHroMov
Девушки бальзаковского возраста ( почти все фанатки Федерера ) уже трусишки сменили ?
+4
-8
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Эмилия Борблик
Ответ blahblah2
Роджер и его костлявые коленки😍
убогое мышление
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blahblah2
Роджер и его костлявые коленки😍
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chemical brother
- Мирка, я покакал!
- Родж, я понимаю, что тебе скучно без тенниса - но, может поучаствуешь в таком вот интересном проекте художника?!
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(Алекс Кросс
видать матриархат Мирка пригрозила....... ) ) )
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TennisForever
Если Микеланджело жил бы в эпоху Роджера,он и не такое придумал бы☺️
Маэстро,наслаждайся обычной жизнью🙌
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