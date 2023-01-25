Томми Пол: «Кириос – безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет»
Полуфиналист Australian Open Томми Пол рассказал о дружбе с Ником Кириосом.
«Я считаю, что он безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет. Они с Фрэнсисом [Тиафу] – два моих любимых игрока. Если его показывают, а я на турнире, то я смотрю его матчи, потому что они самые захватывающие.
Я расстроился, что он снялся прямо накануне турнира, потому что я очень хотел посмотреть его игру.
Думаю, у него будет хороший год. Он явно прибавил в прошлом году, играл потрясающе. С нетерпением жду его матчей».
Не прошел бы-писали что даже в такой сетке умудрился обделаться, бездарь!
2. Зверев после травмы явно не в форме. Маррей уже давно не тот. Берретини так и не может вернуться на прежний уровень, после травмы, судя по всему.
3. Я имел ввиду, что лёгкая сетка для Каспера Рууда
4. Перед началом турнира фаворитами на бумаге выглядели Джокович, Надаль, Медведев, Циципас, Руне. Их в четверти Рууда/Пола не было