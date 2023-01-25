Томми Пол: «Кириос – безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет»

Полуфиналист Australian Open рассказал о дружбе с .

«Я считаю, что он безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет. Они с Фрэнсисом [ ] – два моих любимых игрока. Если его показывают, а я на турнире, то я смотрю его матчи, потому что они самые захватывающие.

Я расстроился, что он снялся прямо накануне турнира, потому что я очень хотел посмотреть его игру.

Думаю, у него будет хороший год. Он явно прибавил в прошлом году, играл потрясающе. С нетерпением жду его матчей».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе