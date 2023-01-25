Томми Пол: «Кириос – безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет»

Теги ATP Ник Кириос Фрэнсис Тиафу Томми Пол Теннис

Полуфиналист Australian Open Томми Пол рассказал о дружбе с Ником Кириосом.

«Я считаю, что он безумно талантливый спортсмен. Трудно не смотреть, как он играет. Они с Фрэнсисом [Тиафу] – два моих любимых игрока. Если его показывают, а я на турнире, то я смотрю его матчи, потому что они самые захватывающие.

Я расстроился, что он снялся прямо накануне турнира, потому что я очень хотел посмотреть его игру.

Думаю, у него будет хороший год. Он явно прибавил в прошлом году, играл потрясающе. С нетерпением жду его матчей».

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11 комментариев

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Жора где ты был?
Почитать местных, Томми Пол виноват в том, что у него сетка легкая. Прошел всех без особых проблем, особенно клеща Агута-какой эе провал в теннисе, что такие как Томми в полуфинале.
Не прошел бы-писали что даже в такой сетке умудрился обделаться, бездарь!
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LONDON-TOWN
Ответ Лена Сайкова
То есть по вашему, Фритц, Берретини, Маррей, Агут, Рууд, Зверев - это легкая сетка?
1. Пол не играл ни с кем из них, кроме Агута.
2. Зверев после травмы явно не в форме. Маррей уже давно не тот. Берретини так и не может вернуться на прежний уровень, после травмы, судя по всему.
3. Я имел ввиду, что лёгкая сетка для Каспера Рууда
4. Перед началом турнира фаворитами на бумаге выглядели Джокович, Надаль, Медведев, Циципас, Руне. Их в четверти Рууда/Пола не было
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Лена Сайкова
Ответ LONDON-TOWN
Пол попал в самую слабую четверть при жеребьёвке. Многие считали, что Рууд легко дойдет до полуфинала по сетке жизни, такая халява раз в жизни. Рууд провалился в итоге, а Пол на пути к полуфиналу не встретился ни с кем из топ20 даже.
То есть по вашему, Фритц, Берретини, Маррей, Агут, Рууд, Зверев - это легкая сетка?
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Williamssss
О дружбе? Наивный какой! Смотри, как бы твое грязное белье в каком-нибудь матче не вытряхнули на корт!
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Williamssss
Это вообще кто?
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LONDON-TOWN
Ответ Typizza
В какой же опе тур, что такой игрок, как Пол, выступит в полуфинале АО...
Пол попал в самую слабую четверть при жеребьёвке. Многие считали, что Рууд легко дойдет до полуфинала по сетке жизни, такая халява раз в жизни. Рууд провалился в итоге, а Пол на пути к полуфиналу не встретился ни с кем из топ20 даже.
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mamapapaya
Ответ Typizza
В какой же опе тур, что такой игрок, как Пол, выступит в полуфинале АО...
А Рууд и Берреттини в финале … тур в жутком кризисе, не могут двух дедов на пенсию отправить))
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Typizza
В какой же опе тур, что такой игрок, как Пол, выступит в полуфинале АО...
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Стас Тельных
Ответ goodloser
Тиафо -- один из самых корявых игроков из действующих. Кириос потехничнее, но тоже совсем не образец. Но, наверно, подходит для тех, кому чем чуднее, тем интереснее.
Глядя на Кирьоса, понимаешь что с его уровнем ра****дяйства выполнять такие техничные удары....это называется "если за голову возьмусь, то как вы схватитесь за свои" )))
+9
0
+9
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goodloser
Тиафо -- один из самых корявых игроков из действующих. Кириос потехничнее, но тоже совсем не образец. Но, наверно, подходит для тех, кому чем чуднее, тем интереснее.
+4
-3
+1
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Вадим Басов
100%
+1
-2
-1
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