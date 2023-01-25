Соболенко о том, давит ли на нее политическая ситуация: «Понимаю, что ни в чем не виновата. Это помогает держаться»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, как на нее влияет политическая ситуация.

«Конечно, это сильно на меня влияет. Было тяжело и до сих пор тяжело.

Но я понимаю, что ни в чем не виновата. Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу.

Это понимание помогает мне держаться».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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34 комментария

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Аня Козаченко
Ответ lexanisimus
К своему картофельному тирану ты не приходила на прием, да? Могла бы сделать: просто не прийти.
какой ты крутой
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Ирина Чернявская
Ответ Leo Bonart
А что украинцы других украинцев жгли живьем только за недостаточную враждебность к москалям - то такое. Главное-то земелька, а люди на ней, вроде крымчан или донбассцев, свидомых украинцев мало интересуют
Конечно, регулярные террористы в школах России вас не волнуют, откуда и почему они берутся… а вот Украину разглядывает под микроскопом
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nmnackjbxkasbk
Ответ lexanisimus
От чего? Не прийти к тирану на встречу? Показать свою гражданскую позицию, вместе с Азаренкой кстати. Которая тоже была у него на ковре.
беларуские теннисисты продует режима, его мягкая сила. Не прийти не могла, т.к. ее карьера реализована на деньги провластных олигархов.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Graziano
Белорусов банить вообще несправдливо. Полстраны вышли против тирана, устраивали забастовку, и только армия разогнала их. Там и близко нет никакой поддержки воблы, люди живут обычной скромной жизнью, без всякой имперской дичи (да и откуда бы ей взяться?). У россиян хоть есть моральная ответственность за то, что позволили случиться тому, что случилось, а белорусы каким образом могут отвечать за действия усача?
Леопёдровна подруга усача.
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Другая_
Ответ sashati
Товарищи дорогие и господа хорошие - говорите только за себя, это гораздо интереснее и правильнее, чем словесный остракизм..
За себя сложно, а вот учить других легко)
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Другая_
Ответ Nikolay Stavrogin
Показывать то она покажет, но уроки не усваиваются. Особенно у нас, тысячу лет одни и те же грабли. Так что позиция "плыть по течению, а оно как нибудь само" здесь не работает. Не надо ровняться на другие страны в плохом. Надо в хорошем. Были периоды, когда банили и там. Из-за позиции по Вьетнаму, например. В плохом то мы сможем побороться, а в хорошем? Ну и кагбы там нет спортсменов капитанов кгб и росгвардии
Из-за позиции по Вьетнаму всех спортсменов США забанили?)
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Алвер
Ответ Игореха Веселов
"Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу..." Как это- ничего не могу?? Могла бы выступать за Польшу, как Тимановская, например! Ну, или хотя бы подписать письмо спортсменов против насилия силовиков и лукашистского режима!!
А почему она должна предавать свою Родину?что бы тебе понравиться?
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Алвер
Ответ Grads
Если я не ошибаюсь Арина подписывала письма в поддержу Лукашенко, когда он гнобил людей протестующих.
Правильно делала.никто людей не гнобил.наказывали провокаторов.
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Ksenia RN
Ответ Graziano
Белорусов банить вообще несправдливо. Полстраны вышли против тирана, устраивали забастовку, и только армия разогнала их. Там и близко нет никакой поддержки воблы, люди живут обычной скромной жизнью, без всякой имперской дичи (да и откуда бы ей взяться?). У россиян хоть есть моральная ответственность за то, что позволили случиться тому, что случилось, а белорусы каким образом могут отвечать за действия усача?
Правда такой умный или прикидываешься? Именно что - живут обычной жизнью (что в наше неспокойное время большая ценность), а если бы "армия не разогнала", там была бы вторая внаУкраина.
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Алвер
Ответ Graziano
Белорусов банить вообще несправдливо. Полстраны вышли против тирана, устраивали забастовку, и только армия разогнала их. Там и близко нет никакой поддержки воблы, люди живут обычной скромной жизнью, без всякой имперской дичи (да и откуда бы ей взяться?). У россиян хоть есть моральная ответственность за то, что позволили случиться тому, что случилось, а белорусы каким образом могут отвечать за действия усача?
Ты лично насчитал полстраны?нет там столько идиотов.большинство вполне нормальные люди.
+4
-11
-7
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Павел Ларичев
Ответ Leo Bonart
А что украинцы других украинцев жгли живьем только за недостаточную враждебность к москалям - то такое. Главное-то земелька, а люди на ней, вроде крымчан или донбассцев, свидомых украинцев мало интересуют
Главное, чтобы русские от них отъе..сь.
Со своими преступлениями разберитесь сначала.
+4
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Graziano
Белорусов банить вообще несправдливо. Полстраны вышли против тирана, устраивали забастовку, и только армия разогнала их. Там и близко нет никакой поддержки воблы, люди живут обычной скромной жизнью, без всякой имперской дичи (да и откуда бы ей взяться?). У россиян хоть есть моральная ответственность за то, что позволили случиться тому, что случилось, а белорусы каким образом могут отвечать за действия усача?
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+7
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Пётр Оскерко
Не подписывать письма, не ходить на балы. Да полно того, что Арина могла сделать.
+7
-3
+4
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Leo Bonart
Ответ Nikolay Stavrogin
Мы в социуме живём. Если у человека позиция "лишь бы моя попа была в тепле, а на остальных мне все равно" - в критических обстоятельствах такой человек должен нести ответственность за свою позицию
Твоя попа явно уже на фронте
Морально, мысленно, на расстоянии
+2
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0
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Leo Bonart
Ответ Павел Ларичев
Ага, и в самом деле, охренели эти украинцы, территорией не хотят делиться, оружия для защиты своей земли просят. Непорядок. Кто следующие? Грузины? Армяне? Латыши?
А что украинцы других украинцев жгли живьем только за недостаточную враждебность к москалям - то такое.
Главное-то земелька, а люди на ней, вроде крымчан или донбассцев, свидомых украинцев мало интересуют
+3
-7
-4
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Grads
Если я не ошибаюсь Арина подписывала письма в поддержу Лукашенко, когда он гнобил людей протестующих.
+7
-4
+3
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Павел Ларичев
Ответ Ksenia RN
Ну, в самом деле, что Аринка может? Начать призывать амеров прекратить накачивать железяками Украины и пр. Тайвани и заняться своими делами... Так ведь и с насиженного места во Флориде или Маями, или где она там сидит, вылететь можно.
Ага, и в самом деле, охренели эти украинцы, территорией не хотят делиться, оружия для защиты своей земли просят. Непорядок. Кто следующие? Грузины? Армяне? Латыши?
+23
-6
+17
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Ksenia RN
Комментарий скрыт
+6
-16
-10
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sashati
Ответ Nikolay Stavrogin
Мы в социуме живём. Если у человека позиция "лишь бы моя попа была в тепле, а на остальных мне все равно" - в критических обстоятельствах такой человек должен нести ответственность за свою позицию
Товарищи дорогие и господа хорошие - говорите только за себя, это гораздо интереснее и правильнее, чем словесный остракизм..
+4
-3
+1
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Guillermo
Ответ Nikolay Stavrogin
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/2842311.html Чёт вспомнилось. Жаль, что тут две крайности, либо банят всех, либо никого. Таких как сабаленка , овечкин, домрачева и проч надо банить всегда и везде. Но к сожалению, забанены многие нормальные люди. А эти нет. Жаль, что за многих из этих людей болел в детстве, юности из-за общего флажка. Теперь омерзительно от этого
А таких, кто к Байдену ходит, надо банить?
+10
-5
+5
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Guillermo
Ответ lexanisimus
К своему картофельному тирану ты не приходила на прием, да? Могла бы сделать: просто не прийти.
А почему с украинцев не спрашивают? Могли бы просто попросить квнщика выполнить минские соглашения. Тогда точно ничего бы не начиналось. А то Лукашенко типа всё разрулить может.
+10
-11
-1
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Guillermo
Ответ Игореха Веселов
"Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу..." Как это- ничего не могу?? Могла бы выступать за Польшу, как Тимановская, например! Ну, или хотя бы подписать письмо спортсменов против насилия силовиков и лукашистского режима!!
А Польша типа в боевых действиях не участвует? И переход остановит войну, ага
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-4
+7
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seimur
провокаторы от спортс в деле.
+6
-7
-1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Другая_
На самом деле никого не надо банить за их политическую позицию, как никого не банят из других стран. Как бы не раздражали люди на противоположной стороне спора, но лишать работы за это- бред. Жизнь сама покажет кто был прав, а кто нет.
Показывать то она покажет, но уроки не усваиваются. Особенно у нас, тысячу лет одни и те же грабли.
Так что позиция "плыть по течению, а оно как нибудь само" здесь не работает.
Не надо ровняться на другие страны в плохом.
Надо в хорошем.
Были периоды, когда банили и там. Из-за позиции по Вьетнаму, например.
В плохом то мы сможем побороться, а в хорошем?
Ну и кагбы там нет спортсменов капитанов кгб и росгвардии
+12
-7
+5
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Alex Legend
Ответ Игореха Веселов
"Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу..." Как это- ничего не могу?? Могла бы выступать за Польшу, как Тимановская, например! Ну, или хотя бы подписать письмо спортсменов против насилия силовиков и лукашистского режима!!
Побираться как ноунейм Тимановкая? Ахахахаха вот это пример.
+7
-7
0
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