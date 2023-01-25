Соболенко о том, давит ли на нее политическая ситуация: «Понимаю, что ни в чем не виновата. Это помогает держаться»
Арина Соболенко прокомментировала то, как на нее влияет политическая ситуация.
«Конечно, это сильно на меня влияет. Было тяжело и до сих пор тяжело.
Но я понимаю, что ни в чем не виновата. Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу.
Это понимание помогает мне держаться».
Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов
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Со своими преступлениями разберитесь сначала.
Морально, мысленно, на расстоянии
Главное-то земелька, а люди на ней, вроде крымчан или донбассцев, свидомых украинцев мало интересуют
Так что позиция "плыть по течению, а оно как нибудь само" здесь не работает.
Не надо ровняться на другие страны в плохом.
Надо в хорошем.
Были периоды, когда банили и там. Из-за позиции по Вьетнаму, например.
В плохом то мы сможем побороться, а в хорошем?
Ну и кагбы там нет спортсменов капитанов кгб и росгвардии