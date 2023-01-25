Соболенко о том, давит ли на нее политическая ситуация: «Понимаю, что ни в чем не виновата. Это помогает держаться»

прокомментировала то, как на нее влияет политическая ситуация.

«Конечно, это сильно на меня влияет. Было тяжело и до сих пор тяжело.

Но я понимаю, что ни в чем не виновата. Ничего не контролирую. Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу.

Это понимание помогает мне держаться».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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