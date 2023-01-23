Пол о поддержке игроков из США: «Опелка занимался для меня аналитикой, Фриц присылал тупые мемы, Тиафу написал несколько сообщений»

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Томми Пол Рейлли Опелка Теннис

Четвертьфиналист Australian Open Томми Пол рассказал, как друг друга поддерживают игроки из США.

– В последнее время американские теннисисты на подъеме. Вы видите здесь связь? Это индивидуальный вид спорта, но существует ли коллективный дух? Вы друг друга подпитываете?

– Разумеется. Мы смотрим на людей, с которыми играли всю жизнь, с которыми всегда были на одном уровне, видим, что они добиваются успеха на больших турнирах и думаем: «Ладно, и я так могу».

При этом, думаю, мы подталкиваем друг друга не только в плане результатов: мы общаемся, помогаем друг другу, хотим, чтобы у других все получалось.

Так что да, у нас хороший коллектив. Конечно, я хочу быть лучшим из нас. Фриц хочет, Тиафу. Все хотят быть лучшими. Это идет на пользу. Мы все любим посоперничать.

– Вы много общались в последние пару дней?

– Да, на самом деле, Рейлли [Опелка] занимался для меня аналитикой. По сути, на этой неделе он был моим тренером. Тэйлор присылал тупые мемы в инстаграме. Вот и все. Он спросил, приеду ли я в Лос-Анджелес после этого турнира.

Нет, я должен лететь в Узбекистан на Кубок Дэвиса, так что туда не поеду. Тиафу написал несколько сообщений. Все меня очень поддерживают.

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5 комментариев

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Перешёл Рубикон
А что с Опелкой? Давно не видно
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canuck andreyka
Ответ Sincere
Тупые мемы - это самое полезное в жизни, Фрицу респект)
Зная, на что способен биг Фо, могу предположить, что его сообщения могли перещеголять Фрицевы мемы :)
+12
-1
+11
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Sincere
Тупые мемы - это самое полезное в жизни, Фрицу респект)
+48
-3
+45
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canuck andreyka
Мимо тещиного дома
Я без шуток не пройду
Или пенис нарисую
Или мем тупой пришлю)
+8
-4
+4
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Liza Veselova
Фрица просто устраивает быть первой ракеткой США, вот и шлет мемасы))
+14
0
+14
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