Пол о поддержке игроков из США: «Опелка занимался для меня аналитикой, Фриц присылал тупые мемы, Тиафу написал несколько сообщений»

Четвертьфиналист Australian Open рассказал, как друг друга поддерживают игроки из США.

– В последнее время американские теннисисты на подъеме. Вы видите здесь связь? Это индивидуальный вид спорта, но существует ли коллективный дух? Вы друг друга подпитываете?

– Разумеется. Мы смотрим на людей, с которыми играли всю жизнь, с которыми всегда были на одном уровне, видим, что они добиваются успеха на больших турнирах и думаем: «Ладно, и я так могу».

При этом, думаю, мы подталкиваем друг друга не только в плане результатов: мы общаемся, помогаем друг другу, хотим, чтобы у других все получалось.

Так что да, у нас хороший коллектив. Конечно, я хочу быть лучшим из нас. Фриц хочет, . Все хотят быть лучшими. Это идет на пользу. Мы все любим посоперничать.

– Вы много общались в последние пару дней?

– Да, на самом деле, Рейлли [ ] занимался для меня аналитикой. По сути, на этой неделе он был моим тренером. Тэйлор присылал тупые мемы в инстаграме. Вот и все. Он спросил, приеду ли я в Лос-Анджелес после этого турнира.

Нет, я должен лететь в Узбекистан на , так что туда не поеду. Тиафу написал несколько сообщений. Все меня очень поддерживают.

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