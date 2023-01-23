Пол о поддержке игроков из США: «Опелка занимался для меня аналитикой, Фриц присылал тупые мемы, Тиафу написал несколько сообщений»
Четвертьфиналист Australian Open Томми Пол рассказал, как друг друга поддерживают игроки из США.
– В последнее время американские теннисисты на подъеме. Вы видите здесь связь? Это индивидуальный вид спорта, но существует ли коллективный дух? Вы друг друга подпитываете?
– Разумеется. Мы смотрим на людей, с которыми играли всю жизнь, с которыми всегда были на одном уровне, видим, что они добиваются успеха на больших турнирах и думаем: «Ладно, и я так могу».
При этом, думаю, мы подталкиваем друг друга не только в плане результатов: мы общаемся, помогаем друг другу, хотим, чтобы у других все получалось.
Так что да, у нас хороший коллектив. Конечно, я хочу быть лучшим из нас. Фриц хочет, Тиафу. Все хотят быть лучшими. Это идет на пользу. Мы все любим посоперничать.
– Вы много общались в последние пару дней?
– Да, на самом деле, Рейлли [Опелка] занимался для меня аналитикой. По сути, на этой неделе он был моим тренером. Тэйлор присылал тупые мемы в инстаграме. Вот и все. Он спросил, приеду ли я в Лос-Анджелес после этого турнира.
Нет, я должен лететь в Узбекистан на Кубок Дэвиса, так что туда не поеду. Тиафу написал несколько сообщений. Все меня очень поддерживают.
Я без шуток не пройду
Или пенис нарисую
Или мем тупой пришлю)