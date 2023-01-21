17-летняя Фрухвиртова впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

17-летняя в третьем круге обыграла в чешском дерби – 7:5, 2:6, 6:3. В решающем сете она отыгралась с 1:3. В конце матча Вондроушова почти не двигалась из-за проблем с бедром.

Фрухвиртова второй раз в карьере играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.

Дальше она сыграет с .

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