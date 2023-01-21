17-летняя Фрухвиртова впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Маркета Вондроушова Линда Фрухвиртова Теннис

17-летняя Линда Фрухвиртова в третьем круге Australian Open обыграла Маркету Вондроушову в чешском дерби – 7:5, 2:6, 6:3. В решающем сете она отыгралась с 1:3. В конце матча Вондроушова почти не двигалась из-за проблем с бедром.

Фрухвиртова второй раз в карьере играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.

Дальше она сыграет с Донной Векич.

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ LetTong
Говорили что Бренда талантливее и сильнее Линды. Но мне кажется на взрослом уровне Линда большего добьется
Говорили наверное отталкиваясь от примеров сестёр Уильямс, Плишковых, Осака, где младшие оказались успешнее. Хотя вот у Радванских старшая добилась большего.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igorek don
Ответ Великий Алонсо
Я фигею с таких "ыкспертов" на спортсе. Просто такую лютую чушь пороть надо иметь талант, браво
1) я много ее матчей смотрел, и знаю о чем говорю
2) я в целом разбираюсь в теннисе, и знаю о чем говорю

если ты ни то ни другое, сочувствую))
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-2
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Великий Алонсо
Ответ igorek don
ничего не добьется, абсолютная середнячка по игре такие "достижения" в 17 лет - из-за кучи полученных в свое время WC, и слабых турнирных сеток перспектив на топа в ней нет - это точно, именно по игре - академичный, но невыразительный тащильный теннис
Я фигею с таких "ыкспертов" на спортсе. Просто такую лютую чушь пороть надо иметь талант, браво
+7
0
+7
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igorek don
Ответ LetTong
Говорили что Бренда талантливее и сильнее Линды. Но мне кажется на взрослом уровне Линда большего добьется
ничего не добьется, абсолютная середнячка по игре

такие "достижения" в 17 лет - из-за кучи полученных в свое время WC, и слабых турнирных сеток

перспектив на топа в ней нет - это точно, именно по игре - академичный, но невыразительный тащильный теннис
+1
-4
-3
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LetTong
Говорили что Бренда талантливее и сильнее Линды. Но мне кажется на взрослом уровне Линда большего добьется
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergi Barjuan
красотка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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