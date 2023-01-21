17-летняя Фрухвиртова впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»
17-летняя Линда Фрухвиртова в третьем круге Australian Open обыграла Маркету Вондроушову в чешском дерби – 7:5, 2:6, 6:3. В решающем сете она отыгралась с 1:3. В конце матча Вондроушова почти не двигалась из-за проблем с бедром.
Фрухвиртова второй раз в карьере играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.
Дальше она сыграет с Донной Векич.
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2) я в целом разбираюсь в теннисе, и знаю о чем говорю
если ты ни то ни другое, сочувствую))
такие "достижения" в 17 лет - из-за кучи полученных в свое время WC, и слабых турнирных сеток
перспектив на топа в ней нет - это точно, именно по игре - академичный, но невыразительный тащильный теннис