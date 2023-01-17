Рублев о цели пройти дальше четвертьфинала на ТБШ: «Посмотрим. Может, еще один матч – и я домой поеду»

ответил, насколько для него важно пройти дальше четвертьфинала на «Большом шлеме» – он шесть раз проигрывал на этой стадии. В первом круге он обыграл – 6:3, 6:4, 6:2.

«Посмотрим. Может, еще один матч – и я домой поеду».

Также Рублев прокомментировал жару в Мельбурне – сегодня температура достигает 36 градусов.

«Чем жарче, тем труднее думать и принимать правильные решения, труднее двигаться, потому что ты быстрее устаешь. Но помогает, когда думаешь, что сопернику тоже тяжело.

Мы играем в одинаковых условиях, и если мне тяжело, то ему – тоже. Это очень помогает. И в итоге ты просто стараешься максимально выложиться».

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