Медведев играет на Australian Open в форме с персональным логотипом
Даниил Медведев официально представил персональный логотип.
Там зашифрованы инициалы DM и удвоенная i из имени Даниил, а круг символизирует теннисный мяч. Вместе четыре элемента напоминают кнопки на игровом контроллере.
Начиная с Australian Open Медведев будет играть в форме и обуви с этим логотипом. Также вещи из именной коллекции Lacoste поступят в продажу.
Фото: твиттер Медведева.
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