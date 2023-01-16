Медведев играет на Australian Open в форме с персональным логотипом

официально представил персональный логотип.

Там зашифрованы инициалы DM и удвоенная i из имени Даниил, а круг символизирует теннисный мяч. Вместе четыре элемента напоминают кнопки на игровом контроллере.

Начиная с Australian Open Медведев будет играть в форме и обуви с этим логотипом. Также вещи из именной коллекции Lacoste поступят в продажу.

Фото: твиттер Медведева.

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