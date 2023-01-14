Рафаэль Надаль: «Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50»
Рафаэль Надаль прокомментировал то, что выиграл Australian Open в прошлом году.
«В спорте все быстро меняется. То, что случилось год назад, уже в прошлом.
Но в спорте – особенно таком, как теннис, – люди помнят победы. Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50 (улыбается).
То, что случилось в прошлом году, навсегда останется в сердце и памяти. Одна из самых эмоциональных побед в карьере, несомненно».
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тчк.
P.S. стасик, а чёйта ты не возмущаешься, что слишком много Рафика, ась? Или мы все уже на Мальорке? дела Дани тебя уже не интересуют
пxx))))