Рафаэль Надаль: «Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50»

прокомментировал то, что выиграл в прошлом году.

«В спорте все быстро меняется. То, что случилось год назад, уже в прошлом.

Но в спорте – особенно таком, как теннис, – люди помнят победы. Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50 (улыбается).

То, что случилось в прошлом году, навсегда останется в сердце и памяти. Одна из самых эмоциональных побед в карьере, несомненно».

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