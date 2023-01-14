Рафаэль Надаль: «Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что выиграл Australian Open в прошлом году.

«В спорте все быстро меняется. То, что случилось год назад, уже в прошлом.

Но в спорте – особенно таком, как теннис, – люди помнят победы. Люди будут помнить, что я выиграл 22 «Больших шлема», а не то, что проиграл еще 50 (улыбается).

То, что случилось в прошлом году, навсегда останется в сердце и памяти. Одна из самых эмоциональных побед в карьере, несомненно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
Всё верно, Великий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Джока Надаля роже будут помнить всегда великая троица
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blader
Красвчег закурлыкал то как😅
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VaD
Еще больше РАФУ будут помнить по умопомрачительному числу титулов на Ролан Гаррос. Из вечных рекордов этот самый вечный.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
Люди помнили и помнят TUE на допинг. И всё.
тчк.

P.S. стасик, а чёйта ты не возмущаешься, что слишком много Рафика, ась? Или мы все уже на Мальорке? дела Дани тебя уже не интересуют
пxx))))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Китайская пословица: Сделай сто добрых дел и одно плохое, его и запомнят...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Люди будут помнить Рафика как игрока одного покрытия.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Ответ Великий Алонсо
Также люди понимают, что Надаль закрепил за собой клеймо вечно второго после Джоковича, это как в футболе Месси вечно позади Роналду, также и в теннисе с Рафой.
Или проспись) ах, да, и позови когда Джокович выиграет Олимпиаду в одиночке или в паре
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sport Gr
Ответ Али Алиев
Да-да вот только Джок побеждать стабильно стал на ТБШ после старения Федерера и Надаля.
Какое старение?Надаль всего на год страше,
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Али Алиев
Ответ Великий Алонсо
Также люди понимают, что Надаль закрепил за собой клеймо вечно второго после Джоковича, это как в футболе Месси вечно позади Роналду, также и в теннисе с Рафой.
Да-да вот только Джок побеждать стабильно стал на ТБШ после старения Федерера и Надаля.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Фабиянчук
Ответ Великий Алонсо
Также люди понимают, что Надаль закрепил за собой клеймо вечно второго после Джоковича, это как в футболе Месси вечно позади Роналду, также и в теннисе с Рафой.
И как Хэмилтон вечно позади Алонсо и Сенны🙏🏻
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Также люди понимают, что Надаль закрепил за собой клеймо вечно второго после Джоковича, это как в футболе Месси вечно позади Роналду, также и в теннисе с Рафой.
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Это факт, прошлогодняя победа на АО была сумасшедшей🔥
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Фабиянчук
Да он просто любит играть в теннис, чё вы))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий