Australian Open. Расписание 2-го дня. Рублев и Тим сыграют в 03:00 мск, Сафиуллин и Кириос – в 11, Джокович стартует последним запуском

Australian Open опубликовал расписание на 17 января, второй игровой день турнира.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(5) – ;

(4) – Кэтрин Себов;

(13) – .

Вечер

(2) – ;

(4) – .

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

– (26);

(30) – Ван Сиюй;

(2) – Томас Махач.

Вечер

(12) – ;

Алекс де (22) – Сюй Ю-сю.

Также турнир начнут 12 россиян.

На John Cain Arena первым запуском (5) встретится с . Третьим запуском там сыграют (9) и . А не раньше 11:00 по мск (19) и закроют игровой день.

На Kia Arena четвертым запуском встретятся (8) и .

Первым запуском на 1573 Arena Аслан Карацев сыграет с , а третьим сойдутся (18) и Жасмин Паолини.

На Корте 5 вторым запуском сыграют и Кэти Волынец.

и первым запуском выйдут на Корт 6.

На Корте 7 четвертым запуском поборется со .

и Исалин Бонавентюр откроют игровой день на Корте 13.

А на Корте 15 вторым запуском сыграют и .

Полностью расписание здесь.

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