Australian Open. Расписание 2-го дня. Рублев и Тим сыграют в 03:00 мск, Сафиуллин и Кириос – в 11, Джокович стартует последним запуском
Australian Open опубликовал расписание на 17 января, второй игровой день турнира.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Арина Соболенко (5) – Тереза Мартинцова;
Каролин Гарсия (4) – Кэтрин Себов;
Маттео Берреттини (13) – Энди Маррей.
Вечер
Онс Жабер (2) – Тамара Зиданшек;
Новак Джокович (4) – Роберто Карбаллес Баэна.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Гарбинье Мугуруса – Элиза Мертенс (26);
Каролина Плишкова (30) – Ван Сиюй;
Каспер Рууд (2) – Томас Махач.
Вечер
Белинда Бенчич (12) – Виктория Томова;
Алекс де Минаур (22) – Сюй Ю-сю.
Также турнир начнут 12 россиян.
На John Cain Arena первым запуском Андрей Рублев (5) встретится с Домиником Тимом. Третьим запуском там сыграют Вероника Кудерметова (9) и Марина Заневская. А не раньше 11:00 по мск Роман Сафиуллин (19) и Ник Кириос закроют игровой день.
На Kia Arena четвертым запуском встретятся Дарья Касаткина (8) и Варвара Грачева.
Первым запуском на 1573 Arena Аслан Карацев сыграет с Григором Димитровым, а третьим сойдутся Людмила Самсонова (18) и Жасмин Паолини.
На Корте 5 вторым запуском сыграют Евгения Родина и Кэти Волынец.
Анастасия Павлюченкова и Камила Джорджи первым запуском выйдут на Корт 6.
На Корте 7 Анастасия Потапова четвертым запуском поборется со Слоун Стивенс.
Екатерина Александрова и Исалин Бонавентюр откроют игровой день на Корте 13.
А на Корте 15 вторым запуском сыграют Оксана Селехметьева и Донна Векич.
Полностью расписание здесь.
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