Australian Open. Расписание 2-го дня. Рублев и Тим сыграют в 03:00 мск, Сафиуллин и Кириос – в 11, Джокович стартует последним запуском

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Australian Open опубликовал расписание на 17 января, второй игровой день турнира.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Арина Соболенко (5) – Тереза Мартинцова;

Каролин Гарсия (4) – Кэтрин Себов;

Маттео Берреттини (13) – Энди Маррей.

Вечер

Онс Жабер (2) – Тамара Зиданшек;

Новак Джокович (4) – Роберто Карбаллес Баэна.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Гарбинье МугурусаЭлиза Мертенс (26);

Каролина Плишкова (30) – Ван Сиюй;

Каспер Рууд (2) – Томас Махач.

Вечер

Белинда Бенчич (12) – Виктория Томова;

Алекс де Минаур (22) – Сюй Ю-сю.

Также турнир начнут 12 россиян.

На John Cain Arena первым запуском Андрей Рублев (5) встретится с Домиником Тимом. Третьим запуском там сыграют Вероника Кудерметова (9) и Марина Заневская. А не раньше 11:00 по мск Роман Сафиуллин (19) и Ник Кириос закроют игровой день. 

На Kia Arena четвертым запуском встретятся Дарья Касаткина (8) и Варвара Грачева.

Первым запуском на 1573 Arena Аслан Карацев сыграет с Григором Димитровым, а третьим сойдутся Людмила Самсонова (18) и Жасмин Паолини.

На Корте 5 вторым запуском сыграют Евгения Родина и Кэти Волынец.

Анастасия Павлюченкова и Камила Джорджи первым запуском выйдут на Корт 6.

На Корте 7 Анастасия Потапова четвертым запуском поборется со Слоун Стивенс.

Екатерина Александрова и Исалин Бонавентюр откроют игровой день на Корте 13.

А на Корте 15 вторым запуском сыграют Оксана Селехметьева и Донна Векич.

Полностью расписание здесь.

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3 комментария

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leon74
Удачи Андрею!
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Стэн Смит
Ответ evgeniiios
Матч года на утро поставили, мда
Какая разница, всё равно мы ничего не увидим (
+1
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgeniiios
Матч года на утро поставили, мда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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