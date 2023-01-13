Дрэйпер о матче с Надалем в первом круге AO: «Он не просто так первый сеяный. Но я должен абстрагироваться от этого и изо всех сил стараться выиграть матч»

Джек Дрэйпер поделился ожиданиями от первого круга Australian Open против Рафаэля Надаля.

«Для меня это будет хороший матч. Прямо сейчас я еще зализываю раны после поражения в полуфинале в Аделаиде, но потом мое внимание, конечно, переключится на Мельбурн – на то, как добраться и как можно лучше подготовиться к матчу с Рафой.

Надаль не просто так первый сеяный. Очевидно, он невероятный игрок, один из величайших. Но я должен абстрагироваться от этого и изо всех сил стараться выиграть матч».

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