Дрэйпер о матче с Надалем в первом круге AO: «Он не просто так первый сеяный. Но я должен абстрагироваться от этого и изо всех сил стараться выиграть матч»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Джек Дрэйпер Теннис

Джек Дрэйпер поделился ожиданиями от первого круга Australian Open против Рафаэля Надаля.

«Для меня это будет хороший матч. Прямо сейчас я еще зализываю раны после поражения в полуфинале в Аделаиде, но потом мое внимание, конечно, переключится на Мельбурн – на то, как добраться и как можно лучше подготовиться к матчу с Рафой.

Надаль не просто так первый сеяный. Очевидно, он невероятный игрок, один из величайших. Но я должен абстрагироваться от этого и изо всех сил стараться выиграть матч».

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3 комментария

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laziofan
Забавно наблюдать как табор под каждой новостью облизывает друг друга и пишет пакости про Рафу)
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Вегетарианец_
Хороший настрой, Джек! Всем миром будем болеть за тебя в понедельник. Камон!
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Tarkovski
«Прямо сейчас я зализываю раны…» - ну как-то адаптировать перевод можно же? Так и вижу как Дрейпер сидит в раздевалке и лижет свои исцарапанные локти и колени..
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