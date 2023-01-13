Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Надаль, Швентек, Циципас, Хачанов, Калинская
Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 16 января.
Матчи начнутся в 02:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 10:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Коко Гауфф (7) – Катерина Синякова;
Мария Саккари (6) – Юэ Юань;
(не раньше 05:30 мск) Рафаэль Надаль (1) – Джек Дрэйпер.
Вечер
Ига Швентек (1) – Юле Нимайер;
Даниил Медведев (7) – Маркос Гирон.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Джессика Пегула (3) – Жаклин Кристиан;
Хуберт Хуркач (10) – Педро Мартинес;
Виктория Азаренко (24) – София Кенин.
Вечер
Стефанос Циципас (3) – Кентен Алис;
Анна Блинкова – Мэдисон Киз (10).
Также турнир начнут шесть россиян.
Первым запуском на Kia Арене стартует Анна Калинская – матчем против прошлогодней финалистки Даниэль Коллинс.
Павел Котов (LL) сыграет с Тэллоном Грикспором вторым запуском на Корте №6.
На Корте №8 первым запуском Полина Кудерметова (Q) поборется с Оливией Гадеки (WC).
На Корте №13 Карен Хачанов (18) вторым запуском встретится с Бернабе Сапата Мираллесом.
На Корте №16 вторым запуском запланирован матч Камиллы Рахимовой с Катериной Байндль.
А на Корте №18 первым запуском Диана Шнайдер сыграет с Кристиной Кучовой.
Соответствующая. Когда Шапо уходил с корта и когда принято хлопать сопернику за битву (сыграли 5 сетов), рафа демонстративно отвернулся)))
Какая награда, такой и обладатель)
Но, результат все таки отлучки в туалет принесли. Шапо как обычно психанул и отдал матч. Надаль за матч потерял около 5кг и выиграл титул, побегав 6 часов в финале против медведа. Как говорится, победа не пахнет). Ну, для большинства)
Но у фанатов рафы есть вопросы только к диете Ноле)))
Совпадение абсолютно случайное. Разумеется
пxx))))