Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Надаль, Швентек, Циципас, Хачанов, Калинская

Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 16 января.

Матчи начнутся в 02:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 10:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Коко Гауфф (7) – Катерина Синякова;

Мария Саккари (6) – Юэ Юань;

(не раньше 05:30 мск) Рафаэль Надаль (1) – Джек Дрэйпер.

Вечер

Ига Швентек (1) – Юле Нимайер;

Даниил Медведев (7) – Маркос Гирон.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Джессика Пегула (3) – Жаклин Кристиан;

Хуберт Хуркач (10) – Педро Мартинес;

Виктория Азаренко (24) – София Кенин.

Вечер

Стефанос Циципас (3) – Кентен Алис;

Анна Блинкова – Мэдисон Киз (10).

Также турнир начнут шесть россиян.

Первым запуском на Kia Арене стартует Анна Калинская – матчем против прошлогодней финалистки Даниэль Коллинс.

Павел Котов (LL) сыграет с Тэллоном Грикспором вторым запуском на Корте №6.

На Корте №8 первым запуском Полина Кудерметова (Q) поборется с Оливией Гадеки (WC).

На Корте №13 Карен Хачанов (18) вторым запуском встретится с Бернабе Сапата Мираллесом.

На Корте №16 вторым запуском запланирован матч Камиллы Рахимовой с Катериной Байндль.

А на Корте №18 первым запуском Диана Шнайдер сыграет с Кристиной Кучовой.