Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Надаль, Швентек, Циципас, Хачанов, Калинская

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Карен Хачанов Анна Калинская Анна Блинкова Мария Саккари Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Кори Гауфф Ига Швентек Теннис

Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 16 января.

Матчи начнутся в 02:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 10:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Коко Гауфф (7) – Катерина Синякова;

Мария Саккари (6) – Юэ Юань;

(не раньше 05:30 мск) Рафаэль Надаль (1) – Джек Дрэйпер.

Вечер

Ига Швентек (1) – Юле Нимайер;

Даниил Медведев (7) – Маркос Гирон.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Джессика Пегула (3) – Жаклин Кристиан;

Хуберт Хуркач (10) – Педро Мартинес;

Виктория Азаренко (24) – София Кенин.

Вечер

Стефанос Циципас (3) – Кентен Алис;

Анна Блинкова – Мэдисон Киз (10).

Также турнир начнут шесть россиян.

Первым запуском на Kia Арене стартует Анна Калинская – матчем против прошлогодней финалистки Даниэль Коллинс.

Павел Котов (LL) сыграет с Тэллоном Грикспором вторым запуском на Корте №6.

На Корте №8 первым запуском Полина Кудерметова (Q) поборется с Оливией Гадеки (WC).

На Корте №13 Карен Хачанов (18) вторым запуском встретится с Бернабе Сапата Мираллесом.

На Корте №16 вторым запуском запланирован матч Камиллы Рахимовой с Катериной Байндль.

А на Корте №18 первым запуском Диана Шнайдер сыграет с Кристиной Кучовой.

8 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Furry
Рафе по жаре лучше играть и мучить соперника
Угу, помним по матчу с шаповаловым в прошлом году, чуть не выносили с корта уже. Рафа в туалете был так часто, что даже милаха Шаповалов не выдержал и высказал судье и Рафе. И какая была реакция у "джентльмена года"?
Соответствующая. Когда Шапо уходил с корта и когда принято хлопать сопернику за битву (сыграли 5 сетов), рафа демонстративно отвернулся)))
Какая награда, такой и обладатель)
Но, результат все таки отлучки в туалет принесли. Шапо как обычно психанул и отдал матч. Надаль за матч потерял около 5кг и выиграл титул, побегав 6 часов в финале против медведа. Как говорится, победа не пахнет). Ну, для большинства)
Но у фанатов рафы есть вопросы только к диете Ноле)))
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Furry
Ответ Istianoff
Ну конечно Надаля на утреннюю сессию))) Матч Медведева последним запуском гораздо интересней, чем матч прошлогоднего победителя)))))))
Рафе по жаре лучше играть и мучить соперника
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Илья Городищ
Ответ blahblah2
Эх, Калинскоц не повезло. И Кенин тоже. У парней, Рублев, наверное, Рублев, главного кота в мешке получил
У Рубля из топов самая адская сетка даже по первым трем кругам по ощущениям. А дальше так и вовсе Руне/Кириос -> Джокович
+1
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+1
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blahblah2
Александр Долгополов дал интервью, бывший украинский теннисист, сейчас на фронте воюет. На спортс принесут?
0
0
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blahblah2
Эх, Калинскоц не повезло. И Кенин тоже. У парней, Рублев, наверное, Рублев, главного кота в мешке получил
0
0
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S.Graf
xex)))) Любопытное наблюдение. Когда Рафик посеян на Шлемах в нижнюю половину сетки, турнир начинает нижняя половина. А когда он посеян в верхней, то верхняя.
Совпадение абсолютно случайное. Разумеется
пxx))))
+1
-3
-2
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Istianoff
Ну конечно Надаля на утреннюю сессию))) Матч Медведева последним запуском гораздо интересней, чем матч прошлогоднего победителя)))))))
+3
-2
+1
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cosset
вот и чудненько! не надо раньше 5,30 вставать в понедельник)
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