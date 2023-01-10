Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Шнайдер сыграет с Монтгомери, Андреева – с Завацкой, Селехметьева встретится с Ли, Аванесян – с Чанг

Теги Australian Open результаты WTA Анастасия Тихонова Эрика Андреева Элина Аванесян Оксана Селехметьева Диана Шнайдер Теннис

Шесть россиянок в среду сыграют в квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) – Софи Чанг (США)

Оксана Селехметьева (Россия) – Энн Ли (США)

Полина Кудерметова (Россия) – Кэти Болтер (Великобритания, 30)

Эрика Андреева (Россия, 29) – Катарина Завацкая (Украина) 

Диана Шнайдер (Россия, 8) – Робин Монтгомери (США) 

Анастасия Тихонова (Россия) – На-Лэ Хан (Южная Корея)

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1 комментарий

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igorek don
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у всех россиянок сильные соперницы, лучшие шансы у Андреевой и может Шнайдер... за Аванесян далеко не уверен как и за Селехметьеву... Полина в арьергарде

а дуболом Тихонова - темная лошадка) весьма своеобразная деваха)
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