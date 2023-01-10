Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Шнайдер сыграет с Монтгомери, Андреева – с Завацкой, Селехметьева встретится с Ли, Аванесян – с Чанг

Шесть россиянок в среду сыграют в квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) – Софи Чанг (США)

Оксана Селехметьева (Россия) – Энн Ли (США)

Полина Кудерметова (Россия) – Кэти Болтер (Великобритания, 30)

Эрика Андреева (Россия, 29) – Катарина Завацкая (Украина)

Диана Шнайдер (Россия, 8) – Робин Монтгомери (США)

Анастасия Тихонова (Россия) – На-Лэ Хан (Южная Корея)