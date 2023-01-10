Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Шнайдер сыграет с Монтгомери, Андреева – с Завацкой, Селехметьева встретится с Ли, Аванесян – с Чанг
Шесть россиянок в среду сыграют в квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Элина Аванесян (Россия) – Софи Чанг (США)
Оксана Селехметьева (Россия) – Энн Ли (США)
Полина Кудерметова (Россия) – Кэти Болтер (Великобритания, 30)
Эрика Андреева (Россия, 29) – Катарина Завацкая (Украина)
Диана Шнайдер (Россия, 8) – Робин Монтгомери (США)
Анастасия Тихонова (Россия) – На-Лэ Хан (Южная Корея)
а дуболом Тихонова - темная лошадка) весьма своеобразная деваха)