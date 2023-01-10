Алькарас получил травму, догоняя укороченный на тренировке с 15-летним. Из-за нее он пропустит Australian Open

Испанское издание Relevo выяснило подробности того, как первая ракетка мира получил травму, из-за которой пропустит .

Сообщается, что в прошлый вторник испанец проводил тренировочный матч с 15-летним Дарвином Бланшем. В конце матча он бросил укороченный, на который американец ответил собственным дропшотом. Алькарас догнал матч, пробил из шпагата – и в этот момент получил травму.

Он упал на корт, и его тренер спросил, все ли с ним в порядке. Алькарас ответил, что все хорошо и он может продолжать матч. Через несколько минут игра закончилась.

После матча испанец испытывал дискомфорт, и в итоге диагностика выявила травму полуперенчатой мышцы правой ноги.

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