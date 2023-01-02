Попырин впервые выиграл полный матч у соперника из топ-10 – Оже-Альяссима

120-я ракетка мира в первом круге турнира в Аделаиде обыграл №6 – 6:4, 7:6(5). Во втором сете австралиец отыграл брейк.

Для Попырина это был 12-й матч против соперников из топ-10, и он третий раз одержал победу. Но в двух предыдущих случаях его противники снимались по ходу матчей – на Australian Open-2019 и на «Мастерсе» в Париже в 2021-м.

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