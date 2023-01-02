Попырин впервые выиграл полный матч у соперника из топ-10 – Оже-Альяссима
120-я ракетка мира Алексей Попырин в первом круге турнира в Аделаиде обыграл №6 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(5). Во втором сете австралиец отыграл брейк.
Для Попырина это был 12-й матч против соперников из топ-10, и он третий раз одержал победу. Но в двух предыдущих случаях его противники снимались по ходу матчей – Доминик Тим на Australian Open-2019 и Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Париже в 2021-м.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии