Попырин впервые выиграл полный матч у соперника из топ-10 – Оже-Альяссима

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Алексей Попырин Adelaide International Теннис

120-я ракетка мира Алексей Попырин в первом круге турнира в Аделаиде обыграл №6 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(5). Во втором сете австралиец отыграл брейк.

Для Попырина это был 12-й матч против соперников из топ-10, и он третий раз одержал победу. Но в двух предыдущих случаях его противники снимались по ходу матчей – Доминик Тим на Australian Open-2019 и Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Париже в 2021-м.

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