Циципас одержал 250-ю победу в карьере

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас на групповом этапе United Cup обыграл Григора Димитрова – 4:6, 6:2, 7:6(4).

24-летний грек одержал 250-ю победу в карьере. На его счету 119 поражений.

«Мы оба хорошо подавали на протяжении всего матча. Было не так много моментов, когда я чувствовал, что могу что-то сделать, кроме второго сета, который с моей стороны прошел очень гладко», – прокомментировал Циципас.

В целом грек стал третьим игроком, родившимся в 1995-м или позже и перешагнувшим рубеж в 250 побед. До него это сделали Александр Зверев (1997) и Даниил Медведев (1996).

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