Янник Синнер: «Парадоксально, но 2022-й в каком-то смысле был моим лучшим годом. Я продолжал упорно работать и провел много матчей на высоком уровне»

15-я ракетка мира подвел итоги прошедшего сезона.

– На крупнейших турнирах меня останавливали физические проблемы: в четвертом круге в Париже, в четвертьфинале в Майами и Риме. И люди это помнят, и я сам об этом думаю. Потом я провел более полный и рациональный анализ, и хотя сезон трудный, в нем много плюсов.

– В одном интервью вы сказали, что 2022-й в каком-то смысле был даже вашим лучшим годом...

– Парадоксально, но да, потому что я продолжал упорно работать и провел много матчей на высоком уровне, многие выиграл. Я дошел до четвертьфиналов на трех «Шлемах» и трех «Мастерсах», выиграл титул в Умаге, победив Алькараса, лучшего игрока года. Я всегда сравнивал себя с сильнейшими, и это важнейший опыт, который обогатил меня по сравнению с прошлыми сезонами.

– Вы показали, что вы игрок «Шлемов» и можете претендовать на любой из них. Это касается не всех...

– Да, в пятисетовом формате я конкурентоспособен, там очень важны психологический и физический фактор. Я думаю, что уже достаточно опытный в этом смысле, и это придает мне большую уверенность.

– Какие цели вы поставили на 2023 год?

– Я не слишком слежу за рейтингом, но он следствие прогресса. Но, конечно, я хочу выступить на итоговом в Турине перед итальянской публикой. Это означает войти в восьмерку лучших игроков года и провести очень хороший сезон.

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