Доминик Тим: «Моя цель – вернуться на прежние позиции, быть в состоянии обыграть любого, пройти далеко на каждом турнире»

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим рассказал, как пытается вернуться на топ-уровень.

«У меня такое ощущение, что я двигаюсь в правильном направлении. Все складывается позитивно, мне нравится, как я тренируюсь.

Думаю, я близок достижению цели на межсезонье, которая заключалась в том, что добрать недостающие проценты. Я чувствую, что играю лучше – как в конце сезона, и это хороший знак. Ближе к концу сезона я подбирался к настоящим матчам и очень этому рад.

Я сказал себе, что должен на себя давить, чтобы снова начать выигрывать, и это сработало. С 300-го места в рейтинге я поднялся до сотого всего за три-четыре месяца, и это очень хорошо.

Да, я двигался в правильном направлении, но все же не играл на самом высоком своем уровне, и мне хотелось это изменить в межсезонье. У меня действительно есть ощущение, что я на правильном пути, и в то же время ожидания перед новым годом растут.

Тем не менее, мне будет сложно, потому что я не буду сеяным и могу попасть на кого угодно на старте любого турнира. Но я набрал форму, рад соревноваться и с нетерпением жду начала сезона.

Моя цель – вернуться на прежние позиции, быть в состоянии обыграть любого, пройти далеко на каждом турнире. Надеюсь, в 2023-м это снова произойдет».

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