Томми Хаас: «Есть ощущение, что Серена еще вернется»

Экс-вторая ракетка мира прокомментировал завершение карьеры .

«У Серены была невероятная и длинная карьера. Но у меня есть ощущение, что она еще вернется и скажет: «Я еще поиграю». Она была очень близка к тому, чтобы снова выйти на высокий уровень, и я думаю, что в глубине души это ее раздражает.

Она, возможно, задумывается о том, хочет ли снова играть. Но я могу ошибаться, потому что мы не очень близки.

Все будет зависеть от ее психического и физического состояния, от того, будет ли у нее желание пытать себя после всего, что она уже достигла.

К тому же за пределами корта у нее тоже много дел».

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