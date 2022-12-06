11 теннисисток заявились на Australian Open по защищенному рейтингу, Павлюченкова проведет первый турнир за 8 месяцев

Теги Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Евгения Родина Кристина Кучова Лаура Зигемунд Сайсай Чжэн Исалин Бонавентюр Маркета Вондроушова Хэрриет Дарт Патриция Мария Циг София Кенин Надя Подорошка Жаклин Адина Кристиан Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Опубликована заявка Australian Open-2023, который пройдет с 16 по 29 января.

Женский список возглавила №1 Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют выступить 11 теннисисток:

Павлюченкова проведет первый турнир с мая, сейчас она восстанавливается после травмы колена.

Последней по рейтингу попала №95 Исалин Бонавентюр, первая запасная – Хэрриет Дарт.

В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.

Полностью заявка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные