11 теннисисток заявились на Australian Open по защищенному рейтингу, Павлюченкова проведет первый турнир за 8 месяцев

Опубликована заявка Australian Open-2023, который пройдет с 16 по 29 января.

Женский список возглавила №1 .

По защищенному рейтингу планируют выступить 11 теннисисток:

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Кристина Кучова;

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Патриция Мария Циг;

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Павлюченкова проведет первый турнир с мая, сейчас она восстанавливается после травмы колена.

Последней по рейтингу попала №95 Исалин Бонавентюр, первая запасная – Хэрриет Дарт.

В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.

Полностью заявка здесь.

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