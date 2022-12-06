11 теннисисток заявились на Australian Open по защищенному рейтингу, Павлюченкова проведет первый турнир за 8 месяцев
Опубликована заявка Australian Open-2023, который пройдет с 16 по 29 января.
Женский список возглавила №1 Ига Швентек.
По защищенному рейтингу планируют выступить 11 теннисисток:
- Маркета Вондроушова;
- Жаклин Кристиан;
- Каролина Мухова;
- Лаура Зигемунд;
- Надя Подорошка;
- София Кенин;
- Кристина Кучова;
- Анастасия Павлюченкова;
- Евгения Родина;
- Патриция Мария Циг;
- Сайсай Чжэн.
Павлюченкова проведет первый турнир с мая, сейчас она восстанавливается после травмы колена.
Последней по рейтингу попала №95 Исалин Бонавентюр, первая запасная – Хэрриет Дарт.
В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.
Полностью заявка здесь.
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