Давыденко о завершении карьеры Федерера: «Изначально понимал, что он не вернется после операции на колене. В 40 лет все заживает не так быстро, как в 20»

Николай Давыденко прокомментировал завершение карьеры Роджера Федерера.

– Еще одно знаковое событие года – окончание карьеры Роджера Федерера. Ожидаемо?

– На 100%. Ему 41. Вы бы хотели, чтобы он играл до 100? Я изначально понимал, что он не вернется после операции на колене. Последние годы он играл по несколько матчей, получал травму и долго восстанавливался. После серьезных повреждений в таком возрасте уже не возвращаются. В 40 лет все заживает не так быстро, как в 20. На себе это ощутил. Чуть повышаешь нагрузку, и начинаются воспаления.

Уверен, что Роджер начал получать серьезную нагрузку и понял, что уже не может выдерживать ее, как раньше. Начинало все болеть. А играя через боль, никогда не зайдешь далеко. Это вопрос здоровья. Он осознавал, что если продолжит, то сломает себя. Осознал и все правильно сделал. На Кубке Лэйвера его красиво проводили на пенсию.

– Надаля ждет то же самое?

– Ему еще далеко до 40. Посмотрим, как он сможет проявить себя на «Ролан Гаррос»-2023. Видно, что физически ему намного тяжелее. Он старается изменить свой теннис, что-то сократить, что-то улучшить. Но по большому счету это бесполезно. Его душат силовым теннисом. Своим теннисом, своей техникой он выиграет у кого угодно. Но на целые матчи с топ-игроками его уже не всегда хватает. Концентрация падает, быстрее устаешь и начинаешь сдавать.

– Но еще четыре года Рафа по-прежнему будет удерживаться в топ-3?

– Думаю, постепенно он будет терять позиции. Больше проигрывать, больше пропускать турниров.

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе