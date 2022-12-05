Карацев о том, почему расстался с Собкиным: «Понял, что лучше не менять то, что получается»

Аслан Карацев подвел личные итоги сезона. 29-летний россиянин завершил год на 59-й строчке рейтинга.

– Ждал лучшего. Начал хорошо, выиграл титул в Сиднее. Поехал затем на индийский турнир в Пуну – его как раз не нужно было играть (уступил Элиасу Имеру во втором круге – Sports.ru). Потом пара турниров, когда переходил из зала на улицу – эти моменты сбили меня. Плюс немного спина побаливала, пытаюсь ее залечить. Считаю, мог бы и лучше выступить.

– Лучше – это как минимум топ-20?

– По игре, думаю, да. Не считаю, что стал играть хуже. То есть это вопросы больше к здоровью. Если здоров, играю нормально, но у меня довольно долгие проблемы со спиной. Они не такие большие, но иногда спина не дает играть в полную силу. То есть я работаю с физио, лечение провожу.

– В Астане вы брали медицинский тайм-аут – беспокоило бедро.

– Это взаимосвязано. Спина отдает в бедро.

– Основная проблема – физика, а не менталка?

– Да все вместе.

– То есть возобновили сотрудничество с Егором Яцыком и поэтому?

– Да, когда мы с ним начали работать, он больше помог в психологической части – дал поверить в себя, что я могу играть и быть на этом топ-уровне.

– Что вас не устроило в работе с Борисом Собкиным? В Астане были даже какие-то ссоры, разговоры на повышенных тонах…

– Считаю, что Борис Львович – замечательный тренер. Получил от него колоссальный опыт. Благодарен ему за то, что мы проделали вместе. Помог и в психологическом плане – на корте и в голове. Но такая ситуация сложилась: лучше не менять то, что получается. У нас складывалось с Егором, так что мы поговорили, обсудили, – цитирует Карацева «Чемпионат».

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