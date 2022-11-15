Циципас выбыл из борьбы за первую строчку рейтинга по итогам сезона

Теги Рафаэль Надаль ATP ATP Finals Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас потерял возможность стать №1 рейтинга ATP по итогам сезона.

Чтобы закончить сезон первой ракеткой мира, Циципас должен был выиграть итоговый турнир, не потерпев ни одного поражения, но в первом матче в группе он уступил Новаку Джоковичу – 4:6, 6:7(4).

Теперь сместить Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга может только Рафаэль Надаль. Для этого ему нужно впервые в карьере выиграть титул на итоговом турнире.

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