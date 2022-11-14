Оже-Альяссим о том, что долгий сезон повышает риск травм: «Не думаю, что будут какие-то изменения или что они должны быть»

Шестая ракетка мира высказался о повышенном риске травм из-за продолжительности теннисного сезона.

– Поздравляю с окончанием сезона. Вы хорошо играли в последние месяцы. Как вы считаете, нужны ли какие-то изменения, ведь в конце года многие получают травмы? Это происходит каждый год. Что вы предлагаете? Что нужно сделать? Теннисисты должны меньше играть или сезон должен быть короче?

– Или нам нужно больше работать. Я не знаю (улыбается). Это же тоже вариант, верно?

Люди в обычной жизни, спортсмены, представители любой профессии готовятся ко многим сложным задачам, гораздо более трудным, чем то, что делаем мы.

В конце концов, речь о подготовке и дисциплине, нужно принять эти реалии, такой у нас сезон. Да, перерыв короткий. Пытаешься справиться с этим в течение года, пытаешься подготовиться.

Нет никаких гарантий, что мы не получим травму. Не думаю, что будут какие-то изменения или что они должны быть.

Да, конечно, перерыв подольше пойдет на пользу некоторым игрокам, но тогда станет меньше соревнований и возможностей выиграть призовые. Я думаю, сейчас все в порядке. Игроки должны быть готовы к этому вызову.

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