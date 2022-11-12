Рууд о падении Джоковича в рейтинге: «Для меня он фаворит почти всегда. И он говорил, что хочет показать молодым, что он никуда не делся»

прокомментировал сезон , по ходу которого серб пропустил половину крупнейших турниров (его не пустили в Австралию и Северную Америку из-за отсутствия вакцинации против коронавируса) и опустился с первой строчки рейтинга на восьмую.

«В плане тенниса у него все отлично. Но ему очень не повезло с ситуаций и тем, как все сложилось с очками, запретом на въезд во многие страны, повредившим ему в рейтинге.

Но для меня он всегда будет одним из лучших игроков – если не лучшим. И он всегда фаворит любого турнира. В этом году он это показал: выиграл , выиграл два титула в последние несколько недель, победил в Риме. Проведя всего восемь-девять турниров, он близок к топ-5.

Посмотрим, как сложится следующий сезон. Надеюсь, он снова сможет въехать во все страны и провести полноценный сезон.

Для меня он фаворит почти всегда – может быть, за исключением , где фаворитом всегда будет Король Рафа. Но на харде и траве он всегда главный претендент. И он говорил, что хочет показать молодым, что он еще здесь, никуда не делся».

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