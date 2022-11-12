Рууд о падении Джоковича в рейтинге: «Для меня он фаворит почти всегда. И он говорил, что хочет показать молодым, что он никуда не делся»

Теги Новак Джокович ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал сезон Новака Джоковича, по ходу которого серб пропустил половину крупнейших турниров (его не пустили в Австралию и Северную Америку из-за отсутствия вакцинации против коронавируса) и опустился с первой строчки рейтинга на восьмую.

«В плане тенниса у него все отлично. Но ему очень не повезло с ситуаций и тем, как все сложилось с очками, запретом на въезд во многие страны, повредившим ему в рейтинге.

Но для меня он всегда будет одним из лучших игроков – если не лучшим. И он всегда фаворит любого турнира. В этом году он это показал: выиграл «Уимблдон», выиграл два титула в последние несколько недель, победил в Риме. Проведя всего восемь-девять турниров, он близок к топ-5.

Посмотрим, как сложится следующий сезон. Надеюсь, он снова сможет въехать во все страны и провести полноценный сезон.

Для меня он фаворит почти всегда – может быть, за исключением «Ролан Гаррос», где фаворитом всегда будет Король Рафа. Но на харде и траве он всегда главный претендент. И он говорил, что хочет показать молодым, что он еще здесь, никуда не делся».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные