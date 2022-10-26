Базель (ATP). 2-й круг. Алькарас встретится с ван де Зандшульпом, Каррено-Буста – со Штрикером

Теги результаты ATP Swiss Indoors Basel Теннис

Карлос Алькарас встретится с Ботиком ван де Зандшульпом во втором круге турнира в Базеле.

Сетка турнира здесь.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

24 – 30 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 135 350 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Алекс Молчан (Словакия) Артур Риндеркнеш (Франция)
2:6|3:3
Дата проведения
26 октября, 20.45
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
1:2
Дата проведения
26 октября, 21.30
Онлайн матча

 

Доминик Штрикер (Швейцария) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
26 октября, 21.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Альберт Рамос (Испания)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

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