Базель (ATP). 2-й круг. Алькарас встретится с ван де Зандшульпом, Каррено-Буста – со Штрикером
Карлос Алькарас встретится с Ботиком ван де Зандшульпом во втором круге турнира в Базеле.
Сетка турнира здесь.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
24 – 30 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 135 350 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 26 октября, 20.45
- Дата проведения
- 26 октября, 21.30
- Дата проведения
- 26 октября, 21.30
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
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