Базель (ATP). 2-й круг. Алькарас встретится с ван де Зандшульпом, Каррено-Буста – со Штрикером

Карлос Алькарас встретится с Ботиком ван де Зандшульпом во втором круге турнира в Базеле.

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Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

24 – 30 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 135 350 евро

Крытые корты, хард

Второй круг