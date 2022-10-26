Тим о 3-сетовой победе над Полом: «Хорошо, что я не позволил ему вырваться вперед во втором сете и показал лучший теннис на тай-брейках»

Бывшая третья ракетка мира прокомментировал победу над Томми Полом в первом круге турнира в Вене (2:6, 7:6, 7:6). На решающем тай-брейке австриец ушел с двух матчболов.

«Сегодня я постоянно отставал, и, наверное, именно это называют домашним преимуществом, публика была невероятной. В последний раз такая атмосфера была три года назад, мне ее очень не хватало. Так что я просто рад, что в итоге выиграл, потому что все могло сложиться совсем иначе.

Почему-то здесь, на этом стадионе, условия всегда разные. С тех пор, как я впервые сыграл здесь, таких больше нигде не видел. Потому что некоторые другие турниры похожи, но здесь, на этом центральном корте, все по-другому. Поэтому мне было трудно войти в матч, плюс он хорошо играл.

И хорошо, что я не позволил ему вырваться вперед во втором сете и показал лучший теннис на тай-брейках.

Это большая победа, особенно с учетом того, что хочется подтвердить успехи последних двух недель. Участвуют только игроки топ-30, топ-40. Как я уже говорил перед турниром, победить Томми Пола было бы невероятно. Это было бы отлично, и вот я здесь – я выиграл матч, так что я очень, очень рад».

Теперь Тим поборется с Даниилом Медведевым или Николозом Басилашвили.

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