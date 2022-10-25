Алькарас о камбэке против Дрэйпера: «Потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете»

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером в первом круге в Базеле – 3:6, 6:2, 7:5.

«В начале матча было тяжело, я очень много ошибался. Хотел играть агрессивно, потому что корт медленный. С этим нужно было справиться. Мне потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете.

Я знал, что Джек отлично играет. Он очень опасен, и мне нужно было сохранять сосредоточенность и, конечно же, не сдаваться».

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