Алькарас о камбэке против Дрэйпера: «Потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером в первом круге в Базеле – 3:6, 6:2, 7:5.
«В начале матча было тяжело, я очень много ошибался. Хотел играть агрессивно, потому что корт медленный. С этим нужно было справиться. Мне потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете.
Я знал, что Джек отлично играет. Он очень опасен, и мне нужно было сохранять сосредоточенность и, конечно же, не сдаваться».
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