Алькарас о камбэке против Дрэйпера: «Потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете»

Первая ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге в Базеле – 3:6, 6:2, 7:5.

«В начале матча было тяжело, я очень много ошибался. Хотел играть агрессивно, потому что корт медленный. С этим нужно было справиться. Мне потребовалось найти решение проблем, немного поменять тактику во втором сете.

Я знал, что Джек отлично играет. Он очень опасен, и мне нужно было сохранять сосредоточенность и, конечно же, не сдаваться».

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