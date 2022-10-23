Руне о финале Стокгольма: «Я был близок к совершенству»

Теги ATP Intrum Stockholm Open Стефанос Циципас Хольгер Руне Теннис

19-летний Хольгер Руне прокомментировал победу на турнире в Стокгольме. В финале он обыграл Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.

«С моей стороны матч был невероятным. Я знал, что будет сложно, но старался держаться своего плана. Мне нужно было показать мой лучший теннис, и я рад, что нашел этот уровень.

Я был близок к совершенству. Принимал много подач, довольно хорошо играл после своей подачи. Стефанос – прекрасный игрок, с ним всегда сложно. Матч был очень классным».

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