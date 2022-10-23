Циципас после поражения в финале в Стокгольме: «Меня уже достали призы финалисту. Я снова и снова их получаю»

прокомментировал неудачную статистику в финалах. В Стокгольме он проиграл (4:6, 4:6), и теперь его баланс в финалах в этом году составляет 2:5, а в карьере – 9:15.

«Мне нравится, что здесь не дают приз финалисту – потому что они меня уже достали. Я снова и снова их получаю. Так что спасибо турниру за то, что не напоминаете и на дали мне еще один.

Хочу поздравить Хольгера с тем, что украл у меня большой трофей. Команду тоже. Твоя команда очень здорово работает. Я видел, как ты рос в академии, и ты проделал невероятную трансформацию за последние годы.

Это заслуженная победа. И в будущем таких будет еще много. Продолжай в том же духе, оставайся скромным и двигайся вперед».

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