Циципас о финале в Стокгольме против Руне: «Мы оба серьезные бойцы. Хольгер в последнее время здорово прибавил»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори в 1/2 финала в Стокгольме. Грек победил 6:2, 6:2 и седьмой раз в сезоне вышел в финал ATP.

«Это был отличный матч в моем исполнении. Думаю, я сыграл очень хорошо, был сконцентрирован. Это один из тех дней, когда у меня получалось демонстрировать хороший теннис на протяжении всего матча. Я играл очень раскованно, и все сложилось в мою пользу.

У меня остались хорошие воспоминания отсюда. В 2018-м я взял здесь первый титул в карьере. Конечно, я храню эти воспоминания в голове. Я прекрасно лажу с местной публикой, люди здесь очень милые, и я наслаждаюсь шведским гостеприимством».

Также он поделился ожиданиями от финала против Хольгера Руне.

«Мы оба серьезные бойцы. Я постараюсь выложиться по максимуму на корте. Хольгер в последнее время здорово прибавил. Мы много раз играли друг с другом, но в основном на тренировках. С нетерпением жду нашей битвы».

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