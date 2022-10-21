Стивенс в Гвадалахаре впервые в сезоне обыграла соперниц из топ-20 и топ-10
50-я ракетка мира Слоун Стивенс вышла в четвертьфинал в Гвадалахаре.
В третьем круге американка обыграла №10 Каролин Гарсия (7:6, 7:5). Она одержала первую в сезоне победу над соперницей из топ-10.
Во втором круге Стивенс прошла №14 Белинду Бенчич (6:4, 6:4) – это была ее первая в 2022-м победа над соперницей из топ-20.
В Гвадалахаре Стивенс прервала серию из семи поражений от представительниц первой двадцатки (два из них были в прошлом сезоне). Соперниц из топ-10 она не обыгрывала с прошлогоднего «Уимблдона», когда в первом круге выбила №10 Петру Квитову.
Теперь Стивенс поборется с Джессикой Пегулой.
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