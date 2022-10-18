Маррей не сыграет в Антверпене, чтобы лучше подготовиться к турнирам в Базеле и Париже. Он хочет попасть в посев на Australian Open

Энди Маррей снялся с турнира в Антверпене после жеребьевки. Его место в сетке занял лаки-лузер.

Сообщается, британец принял это решение ради более качественной подготовки к турниру ATP 500 в Базеле и «Мастерсу» в Париже. На этих турнирах он рассчитывает набрать достаточно очков, чтобы быть сеяным на Australian Open-2023. Такую цель он поставил перед собой в конце сезона.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе