Федерер отменил церемонию чествования в Базеле. Он не готов к ней психологически (Tages Anzeiger)

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер не будет присутствовать на турнире в Базеле в этом году, сообщает Tages Anzeiger.

Источник сообщает, что церемония чествования была отложена, потому что на данный момент Федерер не готов к ней психологически.

Напомним, Федерер – 10-кратный чемпион турнира.

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