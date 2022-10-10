Федерер отменил церемонию чествования в Базеле. Он не готов к ней психологически (Tages Anzeiger)
20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер не будет присутствовать на турнире в Базеле в этом году, сообщает Tages Anzeiger.
Источник сообщает, что церемония чествования была отложена, потому что на данный момент Федерер не готов к ней психологически.
Напомним, Федерер – 10-кратный чемпион турнира.
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру
«Я хочу вечеринку, а не похороны». Репортаж с прощального турнира Федерера, где он играл в паре с Надалем
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии