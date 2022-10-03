Жабер – о домашнем турнире в Монастире: «Такое ощущение, что это я организую турнир. Хожу спрашиваю игроков, нужно ли им что-нибудь»

Вторая ракетка мира Онс Жабер поделилась впечатлениями от организации турнира WTA в тунисском Монастире, где она проводит межсезонные сборы.

Турнир Jasmin Open Monastir стартует сегодня. Он проходит в этом году впервые по лицензии, на три года арендованной у IMG после того, как в прошлом году Жабер познакомила представительницу IMG с главой федерации тенниса Туниса.

«Я сама удивлена тем, как они тут классно все организовали, учитывая, как мало у них было времени. Я знаю сотрудников отеля и федерации, и они все очень стараются, чтобы все прошло как надо.

Я очень горда, что все это происходит в Тунисе. Я все хожу спрашиваю игроков, нужно ли им что-нибудь. Почему-то такое ощущение, что это я организую турнир; видимо, это арабское гостеприимство. Я очень рада видеть, как все тут сделано. Очень рада сыграть тут.

Я буквально почти начала работать как рум-сервис – спрашивала игроков, есть ли у них молоко и все остальное. Говорила им: смотрите, какой пляж, [на параллельном турнире] в Остраве такого нет!»

В первом круге финалистка двух «Шлемов» сезона сыграет с Энн Ли.

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