Рууд о том, за счет чего претендует на звание №1: «Очень серьезно отношусь к каждому матчу. В этом году выиграл три турнира ATP 250 – а это 750 очков»

Каспер Рууд ответил, за счет чего претендует на первое место в рейтинге по итогам US Open. Норвежец станет №1, если обыграет в финале Карлоса Алькараса.

– Хороший вопрос. Теннис с детства был частью моей жизни, я играл с отцом еще будучи ребенком. Когда я увидел Рафу и Роджера по телевизору, я сказал, что в будущем хочу оказаться на их месте. Я говорил, что хочу стать №1 и выигрывать «Большие шлемы». Эти слова я пронес с собой через всю жизнь.

Эта внутренняя мотивация была со мной всегда. Я знал, что впереди долгий путь и нужно много работать. Понимал, что иногда могу играть хорошо, а иногда – плохо. Это как в любой работе: некоторые дни лучше, некоторые – хуже. Но конечная цель и мотивация всегда заставляли меня быть серьезным и правильно относиться к делу.

Мне очень помог психолог в Норвегии, который с юных лет убеждал меня, что борьба разворачивается не на корте, а в повседневной жизни. Если ты делаешь правильные вещи каждый день в течение нескольких месяцев, ты становишься лучше и прибавляешь в разных компонентах. Конечно, возможно, другие игроки делают то же самое. Если ты постоянно движешься в правильном направлении, то должен в какой-то момент нарастить гандикап.

– Вы много говорили о работе, о том, как усердно работаете. Теперь, когда вы точно знаете, сколько нужно работать, изменит ли это ваш подход? Сделает ли это вас более расслабленным на турнирах?

– Когда ты добиваешься успеха на «Больших шлемах», твое мышление меняется. Конечно, мне нравится играть на многих других турнирах, помимо «Шлемов». Обычно я играю на небольших турнирах, чтобы получить игровую практику и прочее.

Но в следующем году я подойду к «Большим шлемам» с другим мышлением. Ты больше в себя веришь, когда понимаешь, что можешь далеко пройти на «Шлемах».

Я очень серьезно отношусь к каждому матчу, все они очень важны. В этом году я выиграл три турнира ATP 250 – а это 750 очков. Поэтому я в гонке за первую строчку. Если бы я думал: «Да, эти турниры не так важны, ведь впереди «Большой шлем», то не оказался бы в этой ситуации».

Я доволен тем, какой прошел путь. Надеюсь, продолжение следует.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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