Медведев о своем уровне на US Open: «Если спросите, в чем я могу прибавить, то я мало что выделю»

прокомментировал впечатление, что он прибавляет с каждым матчем на .

«Согласен на все 100%. Если спросите, в чем я могу прибавить, то я мало что выделю. Может быть, надо делать поменьше двойных, но это если совсем придираться.

Если я продолжу в том же духе, то у меня будет возможность сделать что-то очень серьезное. Но следующий матч будет непростым. Конечно, надо сосредоточиться на нем».

В четвертом круге Медведев сыграет с , который ведет у него 3:1 в личных встречах и обыграл его в августе в Монреале.

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