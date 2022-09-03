Медведев о своем уровне на US Open: «Если спросите, в чем я могу прибавить, то я мало что выделю»

Даниил Медведев прокомментировал впечатление, что он прибавляет с каждым матчем на US Open.
«Согласен на все 100%. Если спросите, в чем я могу прибавить, то я мало что выделю. Может быть, надо делать поменьше двойных, но это если совсем придираться.
Если я продолжу в том же духе, то у меня будет возможность сделать что-то очень серьезное. Но следующий матч будет непростым. Конечно, надо сосредоточиться на нем».
В четвертом круге Медведев сыграет с Ником Кириосом, который ведет у него 3:1 в личных встречах и обыграл его в августе в Монреале.
Медведев пижонил и чуть не получил мячом в голову – спасла моментальная реакция болбоя
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии