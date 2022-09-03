Давидович-Фокина о том, что падает почти в каждом матче: «Иногда я готов на все, чтобы выиграть очко»

Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему не боится прыгать за мячом во время матчей. Испанец второй раз в карьере вышел во вторую неделю US Open.

– Я просто не думаю, а делаю. Если ради победы в розыгрыше нужно нырнуть или прыгнуть, я не буду волноваться о своем теле (улыбается). Иногда я готов на все, чтобы выиграть очко. Я просто ни о чем не думаю.

– Вы говорите, что не беспокоитесь о своем теле, но вы же получаете удовольствие от такого стиля игры?

– Да, конечно. Когда я говорю, что мне все равно, на самом деле это не так. Знаете, просто я умею нырять (улыбается).

Я наслаждаюсь такими моментами. Чтобы нырять в матчах, я должен разминать ноги. Мне все равно, потому что я знаю, что силен физически. Знаю, что смогу восстановиться.

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