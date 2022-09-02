Кудерметова второй раз в сезоне и карьере вышла во вторую неделю ТБШ, обыграв Гальфи за 46 минут

18-я ракетка мира Вероника Кудерметова обыграла Дальму Гальфи в третьем круге US Open (6:2, 6:0). Матч длился 46 минут.
Кудерметова повесила пятую баранку в этом сезоне и 11-ю на уровне WTA в целом.
В этом году она играет на US Open четвертый раз в карьере и впервые прошла круг.
Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема» второй раз в сезоне и в карьере. Первый был на «Ролан Гаррос».
Теперь вторая ракетка России поборется с Онс Жабер, у которой выиграла все три личные встречи, в том числе четвертьфинал в Сан-Хосе месяц назад.