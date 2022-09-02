Томлянович о том, что слышала болельщиков Серены со своего корта: «Думала: «Боже, как меня это раздражает, а я ведь даже не играю против нее»

Австралийка Айла Томлянович рассказала, что на ей мешали крики болельщиков на стадионе Артура Эша.

Сегодня Томлянович и Уильямс поборются друг с другом за выход во вторую неделю.

«Я играла оба своих матча на Корте №7 одновременно с ней и слышала зрителей. Мне казалось, что Корт №7 не так уж и близко.

Я все думала: «Боже, как меня это раздражает, а я ведь даже не играю против нее».

Не знаю, что буду делать. Думаю, сосредоточусь на том, чтобы разница в счете была минимальной, потому что она опасна, если выходит вперед. Она лучшая, когда уходит в отрыв.

Буду в своем маленьком пузыре и попробую отгородиться насколько смогу.

Помню, Новак, которого много об этом спрашивали, однажды сказал, что когда трибуны против него, он просто делает вид, что они за него. Когда скандируют, не знаю, «Рафа», «Роджер», кто угодно, он слышит «Новак, Новак». Мне понравился этот ответ. Возможно, воспользуюсь этим вечером».

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