US Open: Вероника Кудерметова — Дальма Гальфи прямая трансляция

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Сегодня, 2 сентября, россиянка Вероника Кудерметова в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису встретится венгерской теннисисткой Дальмой Гальфи.

Матч US Open состоится на третьем по значимости корте турнира стадионе Трибуна. Начнется он не ранее 19:30 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вероника Кудерметова на данный момент занимает 18 строчку рейтинга WTA и является второй ракеткой России, уступая Дарье Касаткиной. Нынешний выход в третий круг US Open это высшее достижение Вероники на кортах Нью-Йорка. В первом круге она переиграла в двух сетах Донну Векич, во втором одержала победу над Мариной Заневской также в двух партиях.

Дальма Гальфи на Открытом чемпионате США по теннису в этом году добилась наивысшего успеха, выйдя в третий круг. Она находится на 91 месте рейтинга WTA. В первом круге венгерка одержала победу над Нурией Парризас Диас, во втором над Хэрриет Дарт. В обоих случаях в двух сетах.

Соперницы подошли к матчу в хорошей форме. До сих пор они встречались трижды и в двух случаях верх брала Гальфи. Букмекеры отдают преимущество россиянке. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,26, успех венгерской спортсменки оценивается коэффициентом 3,90.

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