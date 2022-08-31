Сиюй Ван впервые обыграла теннисистку топ-10. Саккари проиграла половину матчей после дебюта в топ-5

75-я ракетка мира во втором круге обыграла №3 Марию Саккари – 3:6, 7:5, 7:5.

21-летняя китаянка пятый раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышла в третий круг. Кроме того, она третий раз встретилась с теннисисткой топ-10 и впервые одержала победу.

Саккари, в свою очередь, после дебюта в топ-5 (случившегося после выхода в финал мартовского турнира в Индиан-Уэллс) проиграла половину матчей – 13 из 26. После у нее две победы в шести матчах.

Гречанка не защитила прошлогодний полуфинал и опустится минимум на пятую строчку рейтинга.

Саккари о психологических проблемах: «В Мадриде я не хотела вылезать из постели. А в Сан-Хосе звонила маме и плакала, будто мне 5 лет»

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