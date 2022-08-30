Саккари о психологических проблемах: «В Мадриде я не хотела вылезать из постели. А в Сан-Хосе звонила маме и плакала, будто мне 5 лет»

Третья ракетка мира рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась после попадания в топ-3.

– Результаты – это даже не самое важное. Мне было тяжело справиться с новым статусом. Знаю, для некоторых нет особой разницы между шестой строчкой и третьей, но для меня она была.

В Мадриде я не хотела вылезать из постели. Мои тренеры приходили ко мне в номер и вытаскивали меня на обед и так далее. Было очень тяжело, но меня окружают правильные люди: родные, команда, парень. Они мне очень помогли. Друзья тоже.

Мне требовалось время, потому что я потеряла себя. Было очень, очень тяжело. И все мое окружение страдало вместе со мной.

– А с мамой вы это обсуждали? Что она вам говорила?

– Боже, мама, наверное, больше всех мучилась. Я помню, как звонила ей в Сан-Хосе и плакала, будто мне пять лет. Это разбило ей сердце. Потому что она не могла вести себя как бывшая теннисистка, она же моя мама.

Она сказала: если не можешь играть, то возвращайся домой, устроим отпуск и ты снова найдешь радость. Но я никуда не поехала. Осталась в США.

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